MILANO. ALL’ARCO DELLA PACE CONCLUSO IL MILANO PRIDE 2023: RICONOSCIMI! PARITA’ E DIRITTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2023 – Nel pomeriggio di oggi, come tradizione, nell’ultimo sabato di giugno, si è svolto il tradizionale corteo del Milano Pride. “RICONOSCIMI! PARITA’ E DIRITTI”. Questo lo slogan aperto dalla comunita LGBTQ+ Con partenza classica da via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione Centrale, il corteo non termina più in corso Buenos Aires, dove un tempo avvenivano i suggestivi flash mod. Oggi, il corteo ha atraversato viale Monte Santo, i Bastioni di Porta Nuova,piazza XXV Aprile, dai Bastioni di Porta Volta, da viale Elvezia e dall’Arena Civica fino all’Arco della Pace. Proprio all’Arco della Pace l’evento finale per il quale è stato allestito un grande palco.

Una trentina sono stati i carri, di aziende che sostengono il Pride ma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, che hanno attraversato la città.

Questo Pride di Milano “chiama ancora più l’orgoglio nel continuare a lottare per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone Lgbt. Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo governo, ma anche in Europa” ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein, presente alla manifestazione.