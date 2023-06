Rozzano. Skatepark in piazza Foglia, il 28 giugno l’inaugurazione

Mercoledì 28 giugno alle ore 17 verrà inaugurato il nuovo Skate Park situato nell’area tra il parcheggio di piazza Foglia e l’istituto comprensivo di viale Liguria. L’intervento è stato realizzato dall’amministrazione comunale anche grazie al contributo economico della Fondazione Fedez. Durante l’evento di inaugurazione sarà possibile assistere ad esibizioni di skaters professionisti e partecipare a lezioni aperte con istruttori certificati.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 26 giugno 2023 – Un nuovo punto di aggregazione dove praticare una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede tra i giovani. E’ il nuovo skatepark realizzato dall’amministrazione comunale in un’area di circa 2mila metri quadrati tra il parcheggio di piazza Foglia e l’istituto comprensivo di viale Liguria e inserito nel più ampio progetto di riqualificazione urbana del centro cittadino.

L’intervento è stato finanziato anche grazie al contributo economico del rapper Fedez che ha donato al Comune una somma pari a 130mila euro per realizzare quest’opera.

L’evento di inaugurazione si terrà mercoledì 28 giugno a partire dalle ore 17 alla presenza del sindaco Gianni Ferretti. Dopo il taglio del nastro e il saluto delle autorità, è prevista un’esibizione da parte degli skaters professionisti dell’associazione SkateMi che metterà a disposizione anche protezioni e skateboard per tutti coloro che vorranno provare l’emozione di scivolare sulla tavola con la supervisione di istruttori qualificati.

“Ridare al centro cittadino uno spazio con una vitalità e una funzione che crei relazioni e benessere risponde ancora una volta all’impegno e all’attenzione particolare che l’amministrazione comunale dedica alla città – afferma il sindaco e assessore allo sport Gianni Ferretti – L’impianto è stato studiato per inserirsi al meglio nell’ambiente circostante come nuovo punto di riferimento al servizio dei giovani del quartiere e non solo. Un caloroso ringraziamento alla Fondazione Fedez che ha creduto in questo progetto contribuendo alla sua realizzazione”.

Simbolo di una nuova qualità urbana, il nuovo skatepark è uno spazio aperto, sicuro e adatta a tutti, dai bambini e ragazzi che intendono avvicinarsi allo skating per la prima volta ai pattinatori più esperti. L’area è dotata di rampe, attrezzature e scivoli che lo rendono uno spazio polivalente in cui è possibile praticare diverse discipline sportive: skateboard, Bmx e pattini.

La struttura permette quindi un utilizzo molto ampio con l’obiettivo essere sempre più inclusiva e con un’importante valenza anche dal punto di vista della socialità e dell’aggregazione.