Bollate. Il Comune informa: Bitumati, 3 giorni di attività notturne

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 28 giugno 2023 – ll Comune avvisa la cittadinanza che la ditta Centro Bitumati 2000, con sede in via Pace 45 a Bollate per tre giornate consecutive: mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 giugno (fatto salvo eventuali giornate di maltempo) effettuerà, in orario notturno, lavorazioni di confezionamento di prodotti bituminosi.

Tali lavorazioni sono necessarie per l’esecuzione dei lavori di fornitura di conglomerato per l’aeroporto di Malpensa e verranno fatte durante la notte al fine di evitare disagi più gravi alla circolazione della vetture durante il giorno.

L’autorizzazione rilasciata a suo tempo dalla Città Metropolitana di Milano, in possesso della ditta, rilasciata a suo tempo dalla Città Metropolitana di Milano, consente, infatti, “occasionalmente” di procedere al lavoro notturno in base alle esigenze straordinarie produttive di fornitura.