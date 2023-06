LA NOTTE DELLO SHOPPING IL 7 LUGLIO AD ABBIATEGRASSO

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 giugno 2023 – Sono i nostri negozi di vicinato, presidio sociale, economico e culturale dei luoghi dove viviamo. Venerdì 7 luglio è in programma una serata che li vede protagonisti assoluti: LA NOTTE DELLO SHOPPING. Ad Abbiategrasso, oltre all’apertura serale degli store in occasione della partenza dei SALDI ESTIVI (che hanno inizio il 6 luglio) non mancheranno aperitivi sotto le stelle, punti musica e altri momenti di condivisione in una serata di festa cittadina. Organizza Confcommercio Abbiategrasso. Seguiranno nei prossimi giorni dettagli ulteriori sugli eventi programmati e sulle proposte dei numerosi esercenti che già hanno aderito alla serata.

Redazione