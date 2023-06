Conto alla rovescia per la Notte Bianca di Ceriano

Archiviata con un successone la Sagra del pesce

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 29 giugno 2023 – Un record di presenze e un carico di grandi soddisfazioni per l’Asd Pescatori Cerianesi che ha archiviato la Sagra del pesce 2023 con un successo strepitoso, che ha dato il via al conto alla rovescia per la festa d’estate più attesa, quella della Notte Bianca. Per la 41esima edizione di una delle feste più longeve e sentite di Ceriano Laghetto, nell’anno del 50esimo di fondazione della società sportiva, sono stati preparati quintali di pesce di ogni tipo, che hanno fatto la gioia di molti appassionati, accompagnati dal ballo liscio proposto con le orchestre di Radio Zeta rigorosamente dal vivo, dentro al parco pubblico “Il Giardinone”. Oltre 30 volontari della società locale di pesca sportiva hanno curato le preparazioni della cucina e servito ai tavoli, affiancati anche da un gruppo di volontari della Croce Rossa Alte Groane di Misinto con la quale è attiva da qualche anno una proficua collaborazione -come spiega Mirko Ceccon, vicepresidente di Asd Pescatori Cerianesi. “E’ stato l’anno della grande ripresa, dopo lo stop imposto per la pandemia ed è andato tutto benissimo, siamo molto soddisfatti”.

Adesso cresce l’attesa per la giornata di sabato, quando dal pomeriggio fino a notte inoltrata, Ceriano Laghetto vivrà l’appuntamento con la Notte Bianca e la sua maratona di eventi, spettacoli e intrattenimenti per tutti i gusti, nella zona centrale del paese.

L’elenco delle attrazioni e degli eventi è davvero lunghissimo ed è consigliabile la consultazione sul pieghevole apposito. Si segnalano le mostre d’arte e le esposizioni allestite in Biblioteca e in sala consigliare, le auto tuning in piazzale Martiri delle Foibe, gli oggetti d’epoca e le auto d’epoca in via Cadorna. Dalle 18 al Giardinone tiro con l’arco e giro a cavallo, alle 20,30 in via Volta angolo Mazzini sfilata canina, dalle 21 in piazza Lombardia concerto “Alima’s route” con cover di cantautori internazionali, in via I maggio “Lucamussari music”, poi in piazza Diaz dalle 20,30 le scuole di ballo, alle 21,30 la sfilata di moda in via Cadorna, dalle 22,30 il concerto di The Funky machine in piazza e dalle 23 i mangiafuoco in via Mazzini, Ma ci saranno anche trampolieri itineranti e per i bambini gonfiabili, trenino, bolle d’acqua, mini quad, truccabimbi. Ricchissima l’offerta di piatti, dal pesce fritto della Pro Loco al Giardinone, al barbecue di Italian Bbq in piazza Lombardia, allo street food di via Carducci e piazzale Martiri di Odessa e poi ancora offerte speciali di tutti i bar e ristoranti del paese, fino alle brioches calde delle 2 in piazza.

“E’ l’appuntamento estivo più atteso dell’anno, per il quale ci stiamo preparando da tempo con il coinvolgimento di tante associazioni e volontari per un evento indimenticabile” -spiega l’assessore alla Cultura, Romana Campi. “L’elenco delle proposte è sempre più ricco e pensato per incontrare i gusti di tutti, per questo attendiamo una grande partecipazione di pubblico”.