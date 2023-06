GARAVAGLIA (FDI): LOMBARDIA, ANCORA UNA VOLTA, LOCOMOTIVA DELL’ECONOMIA NAZIONALE

Lo attestano i dati Bankitalia. Le analisi e le prospettive di ulteriore rafforzamento

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2023 – Ancora una volta, nonostante la crescita dell’inflazione registrata, Regione Lombardia si conferma la locomotiva dell’economia italiana.

I dati della Banca d’Italia appena diffusi stimano la crescita al 3,8%, leggermente superiore a quello nazionale (3,7%). Sono numeri molto incoraggianti e confermano che la Lombardia ha intrapreso la strada giusta per affrontare le sfide del futuro. Merito innanzitutto del dinamico tessuto imprenditoriale, del modello di sviluppo sussidiario che l’ente Regione continua con efficacia a interpretare, della collaborazione tra pubblico e privato che agevola e dà fiducia al mondo dell’impresa.

Sul fronte dell’inflazione, d’altra parte, Bankitalia rileva che l’invasione russa dell’Ucraina ha accentuato l’incremento dei costi energetici e le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi, già emersi nella seconda metà del 2021.

L’inflazione in Lombardia è passata quindi dal 4,1% di gennaio 2022 all’11% di dicembre, per poi rallentare in parte al 7,5% a marzo 2023, ‘riflettendo il calo dei prezzi energetici’.

Vengono confermate le tradizionali caratteristiche dell’economia lombarda: resiliente, innovativa e attrattiva.

Nei prossimi cinque anni l’obiettivo è rafforzare ancora di più la leadership della Lombardia tra le Regioni più avanzate in Europa, come peraltro previsto nel Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvato di recente in Consiglio regionale.

“Leggo con soddisfazione i dati pubblicati da Bankitalia sia in qualità di capogruppo del primo partito rappresentato in Regione che da economista.

La Lombardia cresce nonostante le difficoltà congiunturali, con uno sviluppo superiore a quello di Francia e Germania. Ma non ci basta.

L’obiettivo è rafforzare la nostra naturale propensione allo sviluppo e alla creazione di valore. Le occasioni da cogliere sono ancora molte, non si traducono solo in decimali di crescita, ma soprattutto in un modello: quello della Regione che si fa proattiva e supporta l’impresa e tutti coloro che producono lavoro e ricchezza, ogni giorno.

La Lombardia è al loro fianco, sempre, e intende esserlo in maniera ancor più efficace”, dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di FDI in Consiglio Regionale.