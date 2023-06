Vacanze: Lugano, un’esperienza incomparabile

Milano, 30 giugno 2023 – Per coloro che sono alla ricerca di un luogo in cui trascorrere una vacanza unica e indimenticabile, immerso in uno splendido contesto naturale, il resort Parco San Marco Hotels & Beach è la scelta ideale: lusso, comfort e relax in un ambiente esclusivo ed elegante, circondato da un incantevole paesaggio.

Il resort è costituito da oltre 40mila metri quadri di parco naturale nel quale, tra il bosco rigoglioso e la spiaggia privata, trovano spazio tre prestigiose strutture: l’Aria Retrait & Spa, un hotel Lago di Lugano cinque stelle Superior situato in una posizione panoramica verso le Alpi e il lago, il Parco San Marco Lifestyle Beach Resort, un hotel 4 stelle Superior famigliare ed elegante, e l’Hotel Dependance del Parco, 4 stelle, che offre a sua volta comfort e semplicità.

Naturalmente, gli ospiti degli hotels possono godere di tutto ciò che il Resort Parco San Marco è in grado di offrire: non solo la spiaggia privata sul Lago di Lugano, ma anche i percorsi benessere del centro Spa, oltre ai ristoranti e ai bar che servono squisite specialità locali con un servizio impeccabile.

Inoltre, gli ospiti del Resort possono praticare ogni tipo di sport e partecipare ad attività e iniziative coinvolgenti e indimenticabili, ideali per tutta la famiglia, beneficiando del magnifico sfondo della Valle di Menaggio, affacciata sul lago di Lugano, a poche decine di chilometri da Como.

Non tutti sanno infatti che una porzione del lago di Lugano si trova in territorio italiano, ed offre ai turisti il fascino di un territorio di confine in cui i caratteri artistici elvetici si fondono con quelli nostrani.

Ospitalità d’eccellenza in una struttura famigliare

Gli ospiti del Resort non sono solamente clienti, ma vengono considerati come parte di una grande famiglia. Accoglienza e ospitalità sono alla base della filosofia della struttura, che si propone al settore turistico come punto di riferimento del Canton Ticino, non solamente con l’obiettivo di garantire servizi di elevata qualità, ma anche per valorizzare un territorio di fascino assoluto.

Avvolto in un contesto paesaggistico assolutamente suggestivo, il Resort Parco San Marco mette a disposizione dei propri ospiti un ambiente curato in ogni dettaglio, elegante e raffinato ma, al tempo stesso, accogliente e famigliare, attribuendo in ogni momento priorità al benessere e alla soddisfazione di ciascun ospite. Per raggiungere questo obiettivo, la struttura offre un’ampia rosa di servizi, incentrati sul wellness, sul relax, sull’attività fisica, sull’enogastronomia e sul tempo libero.

Chi opta per il Parco San Marco può contare su una struttura moderna e all’avanguardia, gestita dalla proprietà con forte attenzione e rispetto per l’ambiente e per le biodiversità, funzionali peraltro a permettere agli ospiti di ritrovare il proprio benessere fisco e la propria armonia interiore.

Comfort e tranquillità anche per i piccoli amici domestici

In un ambiente marcatamente orientato al benessere e alla sostenibilità ambientale, non si può certo prescindere da una forte sensibilità per gli amici di casa a quattro zampe. Sarà sufficiente chiedere informazioni prima della partenza per conoscere tutte le offerte appositamente create per i piccoli amici di famiglia, che potranno godere di tutto il comfort di un resort di alta classe, in compagnia dei loro padroni.

Chi porta in vacanza il proprio fedele amico, troverà all’interno della camera una cuccia della misura più adatta, oltre alla disponibilità di ciotole e giochini forniti dall’Hotel. Su richiesta, è possibile prenotare anche una stanza dotata di giardino privato con accesso diretto, oltre all’opportunità di usufruire, durante il soggiorno, del servizio di dog sitter, da prenotare direttamente alla reception: genitori e figli potranno così partecipare serenamente a tutte le iniziative preferite, affidando il loro amico ad un professionista.

Ovviamente, in osservanza alle norme vigenti, alcune aree sono precluse agli animali. Inoltre, coloro che soffrono di allergie, potranno sempre richiedere di alloggiare in una suite in cui gli animali non siano ammessi.

Il luogo perfetto anche per eventi e cerimonie

In virtù del contesto elegante e lussuoso, al fascino del paesaggio, al livello di ospitalità e alla professionalità dello staff, Parco San Marco è la scelta ideale anche per organizzare meeting, congressi, riunioni, momenti di condivisione con collaboratori e dipendenti e presentazioni aziendali, così come feste private e ricevimenti in occasione di matrimoni e cerimonie.

La terrazza con vista sul lago di Lugano, la sala dedicata a feste ed eventi, il Lounge Bar con musica dal vivo, il giardino d’inverno e gli spazi allestiti all’aperto lungo le rive del lago, offrono la possibilità di condividere una ricorrenza speciale, accogliendo gli ospiti in un ambiente elegante impreziosito da uno scenario fantastico.

Il team del San Marco è sempre a disposizione per aiutare e assistere gli ospiti in tutte le fasi dell’organizzazione di un evento: dalla scelta del menù all’allestimento degli spazi, dalla fornitura di attrezzature alle decorazioni floreali, a garanzia di un risultato perfetto. In particolare, per le coppie di sposi, il Resort rappresenta indubbiamente una location indimenticabile, anche grazie alla sua cornice paesaggistica magica e suggestiva.

L. M.