Genova. Ecco tutte le tappe del viaggio della Nave Amerigo Vespucci in oltre 30 porti in 28 Paesi e toccando tutti i 5 Continenti del globo

(mi-lorenteggio.com) Genova, 1 luglio 2023 – La Nave Amerigo Vespucci “arma la prora e salpa verso il mondo”.

Da, oggi, 1 luglio 2023 all’11 febbraio 2025 il Vespucci navigherà per 20 mesi, approdando in oltre 30 porti in 28 Paesi e toccando tutti i 5 Continenti del globo.

Un tour mondiale che vedrà la Nave Scuola della Marina Militare – che con le sue 92 candeline, spente lo scorso 22 febbrai, è l’unità navale italiana più anziana in servizio – navigare a vele spiegate con a bordo gli allievi ufficiali della I classe dell’Accademia Navale di Livorno, che riceveranno nel corso della campagna addestrativa estiva il loro “battesimo del mare”.

Nel segno della tradizione dell’antica arte marinaresca e dell’innovazione dei suoi sistemi orientati alla tutela ambientale, Nave Vespucci porterà per il mondo i valori della storia e della cultura nazionale nonché l’eccellenza produttiva italiana, a sostegno dell’importanza del tema della marittimità per lo sviluppo globale.

Già Ambasciatrice UNESCO e UNICEF, Nave Vespucci durante il suo giro del mondo sarà il mezzo per sviluppare e consolidare collaborazioni in ambito accademico e universitario, soprattutto nel campo della ricerca scientifica e della tutela del sistema marino, promuovendo altresì gli obiettivi ambientali del World Oceans Day.​

Non perderti le nostre tappe.

Segui il Tour Mondiale del Vespucci insieme a noi.​​​​​​