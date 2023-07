Max Angioni: è sold out il 2 luglio a Milano – Estate al Castello

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2023 – È sold out lo spettacolo di Max Angioni in programma il 2 di luglio al Castello Sforzesco di Milano, per la rassegna Estate al Castello.

Max Angioni, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, brilla in teatro con la verve della sua Stand-up Comedy, che continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre.

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.

Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.

L’appuntamento è organizzato da Mister Wolf.

ORARI:

20.00 PORTE

??21.30 INIZIO SPETTACOLO

BIO – Max Angioni

Classe 1990, nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano.

Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi-Skybrendnerz.

Nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent arrivando secondo, è poi nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà di Raitre Lui è peggio di me, in onda in prima serata su Rai 3. Entra poi nel cast di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il personaggio di Kevin Scannamanna, approda poi alla conduzione di Natale a Casa Radio 2 con Elena Di Cioccio.

Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio al fianco di Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de Le Iene su Italia 1 che proseguirà nel 2023.

Debutta in teatro con Miracolato, lo show comico che consacra il successo di Max Angioni nei teatri italiani, registrando al primo tour oltre 30mila biglietti venduti e decine di sold out.