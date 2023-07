Rho. Aprono le iscrizioni alla refezione scolastica e al servizio di pre e post scuola

Dal 7 luglio sarà possibile iscriversi ai servizi per il prossimo anno

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 luglio 2023. E’ il momento per le famiglie delle iscrizioni ai servizi offerti per il prossimo anno scolastico.

Il Comune di Rho eroga per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado il servizio di refezione scolastica. L’iscrizione a scuola comporta la fruizione del servizio di refezione scolastica: la procedura di iscrizione al servizio di refezione, già attiva, dovrà, tuttavia, essere perfezionata con la trasmissione della documentazione necessaria. Le famiglie che NON desiderano fruire del servizio di refezione scolastica, dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico e formalmente comunicarlo al Comune utilizzando il modulo predisposto, reperibile sul sito del Comune di Rho.

Il perfezionamento della domanda di iscrizione dovrà essere fatto: dal 7 LUGLIO 2023 al 28 LUGLIO 2023 esclusivamente on-line accedendo all’AREA WEB dedicata alle Famiglie al link: https://www4.eticasoluzioni.com/rhoportalegen

Sul sito www.comune.rho.mi.it tutte le indicazioni per ottenere le riduzioni sulla tariffa, compreso l’elenco, puramente indicativo e non esaustivo, dei Centri di Assistenza Fiscale presso cui è possibile richiedere la certificazione ISEE.

Viene garantita l’erogazione di diete speciali nel caso di intolleranze documentate (per es. celiachia, favismo, diabete) e/o per motivi religiosi e/o culturali. In tali casi deve essere consegnata apposita documentazione.

Come tutti sappiamo, purtroppo i costi delle materie prime e dell’energia, hanno raggiunto nell’ultimo anno livelli molto alti. E’ stato quindi necessario analizzare approfonditamente i costi del servizio mensa con la azienda che per contratto fornisce il servizio, arrivando a concordare un aumento del costo pasto contrattuale.

La Giunta comunale, nella seduta del 27 giugno 2023, ha approvato alcuni ritocchi alle tariffe per la ristorazione e per i servizi di pre e post scuola.

“Negli ultimi sei mesi, l’Amministrazione comunale ha provveduto con proprie risorse a coprire totalmente gli aumenti dei costi senza chiedere nulla alle famiglie. – spiega l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi – Ora grazie al bilancio appena approvato è necessario chiedere un contributo di compartecipazione alle famiglie spostando sull’utente finale soltanto una parte dell’aumento del costo del pasto. Abbiamo posto attenzione ad alcuni principi. Nessun bambino viene lasciato senza pasto, perché la refezione scolastica adempie a un bisogno primario. Ma il suo beneficio non si ferma qui. Il momento della mensa è infatti uno spazio, uno strumento di educazione e promozione della salute e inoltre incide positivamente sui processi di socializzazione migliorandone la qualità. Nelle nuove tariffe vengono ulteriormente tutelate le fasce più deboli. Chiediamo la copertura degli aumenti al 100 per cento solo alle famiglie che hanno una fascia di reddito che dovrebbe permettere la copertura, consapevoli che in ogni caso ogni aumento richiede a tutti un ulteriore sforzo economico. L’aumento richiesto peserà così da 1 a 8 euro mensili, a seconda del reddito”.

Le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2023/2024, riportate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 114, sono le seguenti:

FASCIA FASCIA ISEE TARIFFA INTERA (primo figlio) TARIFFA RIDOTTA (dal secondo figlio)



A Da € 0 a € 6.809,79 € 0,85 € 0,75

B Da € 6.809,80 a € 8.852,73 € 2,90 € 2,60

C Da € 8.852,74 a € 10.895,66 € 3,65 € 3,30

D Da € 10.895,67 a € 13.619,58 € 4,15 € 3,75

E Da € 13.619,59 a € 17.705,45 € 5,00 € 4,50

F da € 17.705,46 € 5,30 € 4,75

Per quanto riguarda il servizio di PRE-scuola e PRE e POST-scuola, è possibile accedervi se entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorativa; se non sussistano situazioni pregresse di morosità, a carico del nucleo familiare, relative a servizi rivolti ai ragazzi/e. Per l’attivazione di ciascun servizio occorre raggiungere almeno n. 10 iscritti per plesso scolastico.

Anche in questo caso le iscrizioni potranno essere presentate DA VENERDI’ 07 LUGLIO 2023 A VENERDI’ 28 LUGLIO 2023. Queste le nuove tariffe:

PRE-SCUOLA € 220,00 PER UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO;

POST-SCUOLA € 220,00 PER UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO;

PRE-SCUOLA € 240,00 PER UTENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO;

POST-SCUOLA € 240,00 PER UTENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO.

Tutte le informazioni sul sito www.comune.rho.mi.it.

V.A.