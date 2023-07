(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 luglio 2023 – Stamane, intorno alle ore 6.20, in via Isonzo, 13, all’altezza dello spartitraffico antistante la via Garibaldi, dove anche recentemente sono avvenuti altri incidenti, un 28enne ha perso il controllo del proprio veicolo, impattando contro un ostacolo. Soccorso da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano, il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Redazione