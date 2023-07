I Red Hot Chili Peppers stasera in concerto all’ippodromo

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2023 – Questa sera, i Red Hot Chili Peppers saranno in concerto,all’Ippodromo Snai La Maura con la tappa italiana del loro tour negli Stadi con il ‘Global Stadium Tour’ è nato a sostegno del dodicesimo e tredicesimo album in studio della band, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen, che sono stati pubblicati il 1 aprile 2022 e il 14 ottobre 2022. Il tour è il primo della band da cinque anni e con il chitarrista John Frusciante, che è tornato nella band nel 2019. Non si esibiva con loro, live, da ben 15 anni.

Redazione