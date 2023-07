MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani dalle 16:30. Interventi liberi, Domande a risposta immediata, poi il Regolamento sui rapporti tra il Comune e il Terzo settore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2023 – Il Consiglio si riunirà domani, lunedì 3 luglio, alle 16:30 a Palazzo Marino.

In apertura la “Surrogazione del Consigliere Matteo Forte, dimissionario. Convalida dell’elezione della Signora Mariangela Padalino”.

Per la prima ora e mezza sono previsti gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri e le Domande a risposta immediata. A seguire l'”Approvazione del Regolamento di disciplina generale sui rapporti tra il Comune di Milano e gli Enti del Terzo Settore in attuazione del Codice del Terzo Settore”.

Il Programma dei lavori prevede poi le mozioni e gli ordini del giorno presentati di seguito e le “Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva della Variante al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), avente come oggetto il recepimento della “Variante di aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po (…)”. Successivamente, gli ordini del giorno collegati alla delibera N/7-2023 (DUP Bilancio di Previsione 2023-2025).

In coda, la Nomina dei membri della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e l’elezione di un componente effettivo della Commissione elettorale comunale in sostituzione della Consigliera Angelica Vasile, componente dimissionario.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): “Provvedimenti per il contrasto di condotte critiche legate al consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche: 1. Divieto di consumo alcolico in contenitori di vetro sul territorio cittadino; 2. Divieto di consumo alcolico in aree verdi limitrofe a plessi scolastici e/o aree residenziali”.

Ordine del giorno a firma della Consigliera Francesca Cucchiara (Europa Verde): “Estensione dell’orario per usufruire del servizio Bikemi”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): “Pasti dipendenti comunali”.

Ordine del Giorno del Consiglieri Valerio Pedroni (Partito Democratico): “Priorità di spesa sul Welfare per una Milano più giusta ed inclusiva”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Sospensione aumenti tariffe per uso palestre comunali”.

Mozione della Consigliera Lisa Noja (I Riformisti Lavoriamo per Milano con Sala) e altri: “Iniziative per promuovere l’accesso delle donne con disabilità ai servizi di assistenza e supporto alle vittime di violenza”.

Mozione del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): “Costituzione Associazione ex Consiglieri del Comune di Milano”.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Beppe Sala sindaco): “Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): “Soppressione della Linea bus 73”.

Ordine del giorno a firma del Consigliere Filippo Barberis (Partito Democratico): “Indirizzi sulla variazione di Bilancio: potenziare le risorse impegnate per i servizi educativi all’infanzia, per i settori sport e cultura”.

Mozione a firma del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Di impulso al Sindaco per la definizione di un Accordo di programma atto alla valorizzazione della struttura penitenziaria di San Vittore onde destinare, come auspicato dal Ministro Nordio, il relativo valore monetario per l’edificazione e/o ristrutturazione di altri luoghi di detenzione”.

Ordine del giorno dei Consiglieri Valerio Pedroni, Alice Arienta, Filippo Barberis (Partito Democratico) e Giulia Pastorella (I Riformisti Lavoriamo per Milano con Sala): “Per trovare luoghi alternativi alle scuole come seggi elettorali”.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Ordine del giorno a firma delle Consigliere Roberta Osculati e Alice Arienta (Partito Democratico): “Attivazione di percorsi specifici per la preparazione al matrimonio o unioni civili e divulgazione di informazioni sul tema”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Istituzione di nuovi Nidi comunali ed incremento dei Servizi dell’infanzia in tutti i Municipi di Milano”.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico): “Sul Fondo Unico Giustizia”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): “Esenzione IMU per alloggi sfitti destinati al social housing”.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Beppe Sala sindaco): “Realizzazione di una preventiva analisi agronomica su tutte alberature presenti nell’Area boscata “Casa del Giovane la Madonnina”.

Mozione a firma della Consigliera Alice Arienta (Partito democratico): “Valorizzazione turistico culturale dei mercati coperti in attuazione della Food Policy di Milano”.

Mozione dei consiglieri Samuele Piscina, Silvia Sardone e Alessandro Verri (Lega): “Costituzione del Comune di Milano quale parte civile contro i danni causati dagli attivisti del movimento ambientalista ultima generazione al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo”.

