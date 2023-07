I-DAYS MILANO COCA COLA: uno straordinario successo di pubblico anche per il secondo weekend

Milano, 3 luglio 2023 – Dopo lo straordinario successo della prima parte degli I-Days Milano Coca Cola – che ha visto protagonisti Florence + The Machine, Rosalìa e Paolo Nutini come headliner e tanti altri grandi artisti internazionali e italiani che si sono alternati sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro il 22-23 e 24 giugno davanti ad oltre 80 mila persone – anche il secondo week end di musica si è chiuso con uno straordinario successo raccogliendo 180 mila spettatori sotto il palco milanese.

Ad aprire le danze (o forse dovremmo dire i salti) è stato TRAVIS SCOTT che lo scorso venerdì ha radunato all’Ippodromo Snai La Maura per un rito Collettivo a base di musica rap 80 mila fan (età media 17-25) davvero entusiasti e con i volti felici nonostante la pioggia che non ha dato loro tregua durante tutta la giornata.

Uno show che è possibile definire straordinario senza paura di essere smentiti per uno degli artisti di maggiore successo al mondo (tanto che i biglietti sono andati a ruba in meno di 24 ore all’annuncio registrando subito il SOLD OUT) capace, grazie al suo incredibile carisma, di portare sul palco un set quanto semplice quando di grande impatto coniugando perfettamente musica, moda, industria.

A tenere impegnati i ragazzi accorsi a Milano da tutta Italia prima dell’arrivo della star di Houston ci hanno pensato il producer AVA e la star multiplatino CAPO PLAZA (che ha annunciato dal palco l’uscita del suo prossimo album).

Dopo Travis Scott è stata la volta di NOTHING BUT THE THIEVES, LIAM GALLAGHER e i THE BLACK KEYS che hanno superato ogni aspettativa confermando Milano tra le capitali della musica mondiale, la Glastonbury italiana. Davanti a loro oltre 27 mila fan in adorazione raccolti per cantare a squarciagola canzoni che hanno segnato un’intera generazione e a scherzare con Gallagher di calcio e tifo.

La degna conclusione di una tre giorni così incredibile è arrivata ieri sera grazie all’inconfondibile sound dei RED HOT CHILI PEPPERS. I 70 mila spettatori avevano scaldato i motori con Studio Murena, Primal Scream e Skunk Anansie, prima dell’arrivo sul palco della band americana.

Appuntamento ora per SABATO 15 LUGLIO con gli ARCTIC MONKEYS, il fenomeno della musica UK che si esibirà davanti ad altri 65 mila spettatori (la band non ha mai fatto un concerto così grande in italia e se si somma il sold out di Roma si arriva ad oltre 100 mila fan nel nostro paese).

La giornata finale dell’edizione 2023 degli I-Days Milano Coca Cola sarà un susseguirsi di grande musica.

Se il ritorno in Italia degli ARCTIC MONKEYS ha realizzato il sogno dei fan che da lungo tempo attendono la band di Sheffield, a scaldare il pubblico prima del loro arrivo saranno i THE HIVES, l’esplosiva band svedese sull’onda da tre decenni e WILLIE J HEALEY, cantautore e giovane promessa della musica made in UK. Ad aprire la serata una giovane band italiana che si sta facendo largo nella scena rock, gli OMINI.

Con quest’ultimo appuntamento I-Days Milano Coca Cola arriverà ad aver ospitato oltre 325 mila spettatori, per un’edizione senza precedenti per numero di biglietti venduti in un festival nel nostro paese, battendo il record di paganti registrato in precedenza sempre dagli I-Days nell’edizione del 2017 (tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale).

Questo il cartellone della manifestazione prodotta e organizzata da Live Nation 3:

22/06 FLORENCE + THE MACHINE Foals |Sudan Archives

23/06 ROSALÌA Tinashe | Yendry | Clara

24/06 PAOLO NUTINI Interpol | Fast Animals and Slow Kids

30/06 TRAVIS SCOTT Capo Plaza | AVA

01/07 LIAM GALLAGHER | THE BLACK KEYS Nothing but Thieves

02/07 RED HOT CHILI PEPPERS Skunk Anansie|Primal Scream|Studio Murena

15/07 ARCTIC MONKEYS The Hives | Willie J Healey | Omini