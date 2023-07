Requisiti per l’iscrizione all’Ordine degli architetti, tra obblighi formativi, esoneri e sanzioni

Milano, 3 luglio 2023 – Viene considerata, soprattutto quando raggiunge la sua massima espressione, una vera e proprio forma d’arte. L’architettura è l’eclettica danza tra creatività e funzionalità, il modo che l’uomo ha di plasmare il mondo attraverso il disegno. Gli architetti sono dei veri e propri maestri, spesso fautori di opere straordinarie. Non a caso, moltissimi edifici, strutture e spazi in generale diventano vere e proprie strutture iconiche che si fanno portavoce della memoria storica di un territorio.

Ovviamente, dietro la mano di un architetto si nascondono tutta una serie di caratteri cruciali di cui tenere considerazione. Un architetto deve assicurare ai costruttori che la sua opera sia sicura, efficiente e sostenibile, e per farlo deve formarsi in maniera adeguata e proseguire in modo costante. Non si tratta di una raccomandazione ma di un vero e proprio obbligo per mantenere l’iscrizione all’albo. Questo è possibile grazie a corsi cfp per architetti sempre aggiornati che forniscono i crediti necessari per l’iscrizione all’Ordine degli Architetti.

Come ben saprai, l’Ordine degli Architetti è una struttura normativa presente in molteplici Paesi. Si tratta di un organismo capace di regolamentare l’esercizio della professione di architetto ed esiste allo scopo di garantire standard tecnici e qualitativi elevati nella progettazione e nella realizzazione di edifici e spazi urbani. Vien da sé, dunque, che l’iscrizione all’Ordine degli Architetti sia molto più di una mera pratica burocratica, rappresentando oneri etici e tecnici che i professionisti del settore devono rispettare per portare avanti la loro opera. Gli architetti sono, infatti, tenuti a rispettare dei requisiti e degli obblighi e possono essere sanzionati in caso di infrazione. Entriamo più nel dettaglio.

Iscrizione all’Ordine degli Architetti: requisiti

Iscriversi all’Ordine degli Architetti richiede il rispetto di specifici requisiti, primo fra tutti la Laurea in Architettura. Conseguire una laurea in questa disciplina o in quelle correlate è necessario per poter portare avanti il proprio percorso nell’ambito dell’architettura. Nella fattispecie, sarà richiesta una laurea di primo livello o di secondo livello, dunque triennale o magistrale, ottenuta presso un ateneo riconosciuto.

Al termine del proprio percorso di studi sarà necessario completare un periodo di tirocinio professionale, durante il quale gli aspiranti architetti avranno modo di acquisire esperienza pratica attraverso il lavoro sotto supervisione di professionisti già registrati. I tirocini possono avere una durata variabile, dai due ai tre anni. Dopo aver soddisfatto i requisiti precedenti, bisognerà presentare domanda presso il Foro competente. Generalmente, vengono richiesti documenti accademici e professionali, oltre al pagamento delle tasse di iscrizione.

Obblighi formativi, esoneri e sanzioni degli architetti in Italia

In Italia, gli architetti sono soggetti a obblighi formativi quali l’aggiornamento professionale continuo, in modo tale da mantenere elevate le competenze professionali, permettendogli di rimanere al passo coi cambiamenti e le innovazioni in atto nel settore di riferimento. Questo impegno prevede la partecipazione a corsi, seminari, conferenze e attività approvate dall’Ordine, allo scopo di accumulare dei crediti formativi.

Esistono, chiaramente, degli esoneri che interessano casi specifici come malattia grave, gravidanza, congedo di maternità o paternità e altre situazioni eccezionali. È importante, comunque, segnalare sempre ogni condizione all’Ordine.

Sul fronte sanzioni disciplinari, invece, l’Ordine interviene nel momento in cui il professionista viola il codice etico professionale o commette errori gravi nell’esercizio della pratica di architettura. Le sanzioni sono variabili in termini di entità e conseguenze: dai richiami formali alla sospensione temporanea dall’esercizio della professione, fino alla revoca totale dell’iscrizione all’Ordine, che impedisce di esercitare, poi, la professione. Il tutto, varia in funzione dell’entità dei fatti avversi compiuti e che hanno condotto al sopraggiungimento della specifica sanzione.

È chiaro, dunque, quanto sia importante rispettare gli obblighi previsti dall’Ordine, al fine di evitare spiacevoli situazioni. L’obbligo della formazione è essenziale non solo per accumulare i crediti richiesti ma anche, e soprattutto, per restare sempre aggiornati e offrire ai propri clienti competenza e professionalità.

L. M.