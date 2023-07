Street art e caso Visibilia – Santanchè (domani in Parlamento).

A Milano l’opera-provocazione “Sono una donna, non sono una Santa…nchè” che riproduce la campagna “Open to Meraviglia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio9 2023. La ministra Daniela Santanchè sarà domani in Parlamento per giustificarsi e “chiarire” le vicende legate a Visibilia e alle sue aziende, con cassa integrazione pagata dallo Stato a lavoratori in servizio, fatture false etc., tutte vicende sulle quali sta indagando la Procura della Repubblica.

A Milano, l’artivista Cristina Donati Meyer, ha realizzato l’opera “Sono una donna, non sono una Santa…nchè”, con la ministra nell’immagine della campagna “Open to…”, costata alle/ai contribuenti ben 8 milioni di euro. Nel murale, la ministra, nelle vesti della Venere del Botticelli, utilizzata per la costosa e ridicola campagna pubblicitaria pro turismo, espone la scritta “Open to…dimissioni”, l’unico gesto che avrebbe un senso e che varrebbe la pena di compiere.

L’opera è stata realizzata in Darsena a Milano.

“La ministra del Turismo, si trova in una condizione di conflitto di interessi surreale, con i suoi stabilimenti e le discoteche, con il suo amico Briatore. Anche se protetta e pupilla del presidente del Senato, Ignazio Benito La Russa e di Giorgio Meloni, potrebbe dimostrare uno scampolo di coscienza ed etica, dimettendosi”, afferma l’artista e attivista, Cristina Donati Meyer.

