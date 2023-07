AL VIA I SALDI ESTIVI 2023 IN LOMBARDIA: TRA INFLAZIONE, SFIDUCIA DEI CONSUMATORI E POSSIBILE TRUFFE

CODACONS: ECCO IL DECALOGO PER ACQUISTI CONSAPEVOLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2023 – Al via anche in Lombardia i saldi estivi, tra speculazioni, inflazione e sfiducia generale nel mercato da parte dei consumatori lombardi.

Secondo le stime del Codacons almeno il 70% degli italiani approfitterà dei saldi per fare acquisti, ma in misura sicuramente minore rispetto agli anni passati; l’emergenza prezzi che ha colpito duramente redditi e capacità di spesa delle famiglie peseranno tantissimo sulle intenzioni di acquisto.

Ecco il nostro decalogo per tutti i consumatori:

1- Attenzione agli sconti sospetti: confrontate con attenzione le differenze di prezzo tra i prodotti prima e dopo l’inizio degli sconti, e diffidate di sconti troppo elevati che possono nascondere merce vecchia o rovinata.

2- Servirsi di negozi di fiducia o comunque acquistare beni, della quale si conosce già il prezzo o la qualità: in modo da poter valutare autonomamente la convenienza dell’acquisto.

3- Attenzione al cartellino del prezzo: Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato.

4- Se in qualsiasi modo pensate di essere stati fregati o di aver preso una fregatura rivolgetevi al Codacons per chiedere assistenza.

5- Se acquisti prodotti online prima di acquistare verifica da chi stai acquistando il prodotto e se ha recensioni negative presenti su internet.

6- Stabilisci un budget e non forzare l’acquisto se non ne hai bisogno in quel preciso momento.

7- Conserva sempre lo scontrino nel caso di restituzione del capo o di danni che dovessero emergere successivamente.

8- Confronta il prezzo del prodotto in vari negozi prima di effettuare l’acquisto.

9- Acquista se possibile fuori stagione momento in cui i prezzi sono più bassi.