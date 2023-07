Ceriano – Una Notte bianca da urlo, a migliaia per le vie del centro!

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 4 luglio 2023 – Tantissima gente ha affollato le strade del centro di Ceriano Laghetto dalla sera fino alle prime luci dell’alba per la 15esima edizione della “Notte bianca”. La festa più attesa dell’estate cerianese, ha conquistato davvero tutti, a giudicare dalla massiccia presenza di persone nelle vie coinvolte dalla manifestazione per tutta la durata dell’evento. Non solo la piazza Diaz, affollatissima per l’atteso concerto dei The Funky Machine, ormai diventato un appuntamento fisso capace di coinvolgere e divertire diverse generazioni, ma anche per le esibizioni dei gruppi di danza e dei dj, ma anche piazza Lombardia, via Carducci, via Volta, via Mazzini, via I maggio e via Cadorna, nella tarda serata si presentavano come un fiume ininterrotto di persone che sfilavano tra una bancarella e l’altra e lungo gli stand dei punti ristoro per assaggiare le diverse sfiziosità proposte. Le mostre, le sfilate, le esposizioni, le diverse proposte di musica dal vivo in vari angoli del paese, il vero e proprio “Luna park” allestito al Giardinone, le occasioni di giochi per i bambini e divertimento per i più piccoli ma anche per i più grandi, insomma, un’offerta davvero ricca e variegata che ha saputo accontentare tutti, fino all’arrivo, intorno alle 2 di notte delle tradizionali brioches calde, che sono andate letteralmente a ruba in pochi minuti per la grande presenza di giovani che si sono divertiti fino a poco prima dell’alba.

“Tutto è andato per il meglio, non si sono registrati problemi di ordine pubblico e anche per questo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno voluto fare festa con noi divertendosi ma in maniera responsabile” -dice l’Assessore alla Cultura, Romana Campi.

“Un grazie enorme va a tutte le associazioni, i gruppi, i locali, gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa mettendosi a disposizione con proposte originali che hanno saputo richiamare e coinvolgere tantissima gente. Il segreto del successo di questa notte speciale sta proprio qui, nella grande collaborazione di tutti per un risultato indimenticabile”.

Il programma dei fine settimana estivi nell’isola pedonale prosegue da venerdì 7 a domenica 9 luglio con la Festa della Pro loco al Giardinone che proporrà piatti di carne e di pesce e altre occasioni di divertimento.