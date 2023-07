Ispra (VA), in bici tra i mirtilli o tour in barca a vela d’epoca: fine settimana ricco sul Lago Maggiore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2023 – È un fine settimana intenso quello in programma a Ispra (VA) da giovedì 6 a domenica 9 luglio. La località che sorge sulla sponda lombarda del Lago Maggiore offre tre occasioni di svago tra natura, con la raccolta di mirtilli, e storia con la possibilità di una navigazione sul lago a bordo di magnifiche barche a vela d’epoca; tre appuntamenti promossi dal Comune di Ispra, nell’ambito del progetto Ispra Lake, e realizzate da Archeologistics – impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale – con il sostegno di Fondazione del Varesotto.

Si inizia giovedì 6 luglio con una gita in bicicletta all’interno del parco della Quassa con la possibilità di raccogliere i mirtilli presso l’azienda agricola El Sciatt Gord di Ispra. L’iniziativa prevede la partenza alle 17 dall’ufficio turistico di Ispra per una pedalata in riva al lago tra i colori e i profumi tipici della stagione estiva. Al termine, sosta per la raccolta dei mirtilli. È possibile partecipare con la propria bici oppure noleggiarne una (anche a pedalata assistita) direttamente allo IAT. Il contributo di partecipazione è di 5 euro per la biciclettata guidata; il costo dei mirtilli raccolti è di 7 euro al kg. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’Ufficio Turistico di Ispra, via Verbano 208 (iat@comune.ispra.va.it, tel. 328.8377206).

Sabato 8 e domenica 9 luglio l’appuntamento è direttamente sul Lago Maggiore. Grazie alla collaborazione con l’associazione Vele d’Epoca Verbano, sarà possibile fare una gita in barca a bordo di imbarcazioni storiche per ammirare Ispra e tutta la costa dal centro del lago. La navigazione ha una durata di circa 2 ore e sarà rinviata qualora le condizioni meteo e del lago non fossero favorevoli. Nei due giorni, sono tre i tour in programma: alle 9, alle 11.30 e alle 15.30. Il costo è di 35 euro per gli adulti, 20 euro per gli under 15. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti contattando l’associazione Vele d’Epoca Verbano: info@veledepocaverbano.com, tel. 351.7059323 oppure 328.8377206.

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it