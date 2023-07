M4. Continua la battaglia per il ripristino della 73

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2023 – Ecco le ultime dal Consiglio Comunale:

ROCCA-VERRI: “Questa sera in Consiglio comunale lunga battaglia per il mantenimento della linea 73; è stata discussa la domanda a risposta immediata e la mozione relativa al bus che collega Linate a piazza San Babila; la maggioranza di sinistra, nonostante le istanze di cittadini, molti presenti in aula, aziende, lavoratori e di alcuni consiglieri della stessa maggioranza, continua a dimostrarsi inclusiva e sostenibile solo negli slogan; la linea 73 è un mezzo privo di barriere architettoniche e copre grandi quartieri non attraversati dalla metropolitana M4: Corsica, 22 marzo e Porta Vittoria. Continueremo in aula e nei quartieri a portare avanti questa battaglia di civiltà, soprattutto per i cittadini più fragili.”

Così in una nota il capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Verri e il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Rocca