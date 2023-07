M4 MILANO, VICEPRESIDENTE ALPARONE E ASSESSORE LUCENTE: COLLEGAMENTO LINATE-SAN BABILA INTERVENTO STRATEGICO

Milano, 04 luglio 2023 – Da oggi sono fruibili ai cittadini due nuove stazioni della metropolitana di Milano M4, ‘Tricolore’ e ‘San Babila’. Grazie queste nuove aperture sarà possibile arrivare dall’aeroporto di Milano-Linate al centro di Milano in 12 minuti.

Alla cerimonia di inaugurazione in piazza San Babila, erano presenti, il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone e l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. All’evento hanno partecipato, fra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e Pietro Salini, AD Webuild, società capofila del consorzio che sta costruendo la M4.

“Ogni infrastruttura che guarda alla mobilità sostenibile – ha dichiarato il vicepresidente Marco Alparone – è un successo, quando lo facciamo a Milano e in Lombardia ancora di più perché portano questa città e questa regione al livello delle capitali internazionali. In termini di mobilità, sostenibilità e costruzione del futuro diventa sempre più strategico collegare realtà come Linate, uno dei migliori aeroporti al mondo, ad un luogo simbolo qual è piazza San Babila, il centro di Milano”.

“Oggi diamo ai milanesi, ai lombardi e tutti quelli che si recheranno nei nostri territori – ha aggiunto l’assessore regionale Franco Lucente – un’opera importantissima, un’infrastruttura strategica, un servizio che agevola molto la vita dei cittadini, particolarmente utile per una mobilità sempre più sostenibile. Abbiamo numerosi obiettivi da raggiungere, tanti paesi da collegare a Milano con la metropolitana, ci vorrà del tempo ma sono sicuro che ci riusciremo”.