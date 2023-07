Riconoscimento del diritto all’oblio oncologico, in Consiglio Regionale passa la mozione coi voti di Fratelli d’Italia

Il consigliere di Fdi Patrizia Baffi: “Un sì deciso a un documento che tutela il diritto alla salute e alla libertà”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio2023 – È stata approvata con voto unanime e favorevole la mozione avente come prima firmataria Lisa Noja, capogruppo di Azione Italia Viva, sul tema del cosiddetto riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. La mozione è stata condivisa anche dal gruppo di Fratelli d’Italia.

La mozione chiede che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell’intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del “diritto all’oblio”; chiede che entro il 2025 tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età.

Richiede che il diritto all’oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l’accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari.

La mozione impegna il Presidente e la Giunta Regionale all’adozione di provvedimenti atti a sostenere il riconoscimento del diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica e a promuovere in ogni sede opportuna il dibattito pubblico utile a stimolare l’azione pubblica sul diritto del cittadino all’oblio oncologico; chiede infine di istituire la Consulta regionale per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche.

IL COMMENTO DEL CONSIGLIERE PATRIZIA BAFFI

“Questo documento rappresenta un cambio di paradigma e un messaggio di libertà per i malati oncologici. Persone, donne e uomini, che troppo spesso vivono questa pesante malattia come un fardello gravoso, una gabbia che inibisce la loro vita e la speranza di futuro. Il nostro obiettivo è invece quello di spezzare l’isolamento cui mi riferivo, per consentire a tutti loro il ritorno a una vita piena. Abbiamo detto sì a una mozione che permette di incidere sulla qualità della vita quotidiana delle persone: è la politica che preferisco e prediligo”, conclude il consigliere Baffi.

“Credo che oggi sia stata scritta una pagina di buona politica: la condivisione del documento e il sì convinto di Fratelli d’Italia sono arrivati su una proposta che ha superato gli steccati ed è stata giustamente accolta in maniera bipartisan”, aggiunge il capogruppo di Fdi Christian Garavaglia.