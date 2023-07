Alfa Revival Cup. Una tappa ricca di storia e contenuti per il terzo round 2023

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2023 – Alfa Revival Cup è sulla griglia di partenza per il Circuito Nazionale di Monza e sarà protagonista assoluta in un prestigioso weekend internazionale. Il FIA World Endurance Championship ha scelto infatti il campionato di Alfa storiche come support series per la tappa di Monza. Il campionato by Canossa torna il 7 e 8 Luglio in uno scenario denso di contenuti storici, tra modernità e tradizione. Il tempio della velocità ospiterà il marchio Alfa Romeo che, a 103 anni dalla sua nascita, correrà tra le curve del circuito sfoggiando l’iconico quadrifoglio.

I protagonisti del campionato, dopo Mugello e Red Bull Ring, si confronteranno sul velocissimo tracciato di Monza, in cui le scie saranno determinanti in qualifica e la potenza dei motori farà la differenza in gara.

L’equilibrio nel campionato by Canossa è stato il motivo dominante delle prime due gare, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Albert Weinzierl (Team Formula GT) e Daniele

Perfetti (OKP Alfa Delta Racing Team), entrambi al volante delle velocissime GTAm, le vetture che rappresentano un riferimento in termini di prestazioni.

Calendario

28-29 Aprile – Mugello Circuit

10-11 Giugno – Red Bull Ring

7-8 Luglio – Autodromo Nazionale Monza

9-10 Settembre – Autodromo Vallelunga

21-22 Ottobre – Misano World Circuit

Il Format

1 sessione di prove libere da 25′

2 sessioni di qualifiche da 30′

1 gara da 60′