AUTONOMIA, CECCHETTI (LEGA): “LA CHIEDONO I TERRITORI, PER CUI AVANTI CON L’ITER ISTITUZIONALE DELLA RIFORMA”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 LUG – “Andiamo avanti con il percorso istituzionale verso l’autonomia regionale: le dimissioni di 4 componenti su 62 (peraltro i 4 hanno ribadito di essere favorevoli all’autonomia differenziata) della commissione per i Lep non modificano certo questo percorso. Perché l’autonomia la chiedono i territori, la chiedono le Regioni e i loro cittadini. Per cui avanti ministro Calderoli, la gente vuole l’autonomia.” Lo afferma l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier