Cia Pavia lancia il suo sito web: informazione e divulgazione al servizio del territorio pavese

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 5 luglio 2023 – Cia Agricoltori Italiani Pavia compie un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione lanciando il proprio sito web, uno strumento in più a disposizione degli utenti per tenersi sempre aggiornati sulle novità più importanti sui temi dell’agricoltura, dei servizi fiscali e tecnici, delle normative e delle iniziative di Cia provinciale, regionale e nazionale.

Raggiungibile all’indirizzo www.ciapavia.com, il portale web della sezione pavese dell’associazione si vuole porre come luogo virtuale a carattere informativo e divulgativo, con sezioni dedicate al mondo associativo ma anche con approfondimenti legati alle diverse realtà ed attività che arricchiscono il territorio della provincia pavese.

Carlo Emilio Zucchella, presidente di Cia Pavia, ha accolto e promosso la novità: “Sono fiero del lavoro svolto dei nostri tecnici e della equipe che ha seguito il progetto, in primis il Direttore Paola Fugagnoli. Questo tassello che aggiungiamo alla nostra associazione dimostra come Cia sia sempre attenta ai bisogni dei suoi soci e al territorio, con una grande capacità di innovarsi e rinnovarsi grazie alla volontà di essere sempre proiettata verso il futuro, ma non tradendo la propria storia e le proprie origini.”

Intuitivo, di facile consultazione e ricco di contenuti, il sito web di Cia Agricoltori Italiani Pavia vuole essere un ambiente non solo di toccata e fuga, ma un vero punto di arrivo da consultare con passione e interesse sia per i soci ma anche per tutti coloro i quali sono alla ricerca di informazioni legate al territorio pavese.

“Nonostante siano momenti difficili per il mondo agricolo, specialmente nella nostra zona, sono sicuro che questa novità sarà di gradimento e risulterà utile ai nostri soci, che sono la colonna portante della nostra associazione e vanno sostenuti con tutti gli strumenti a nostra disposizione.” conclude il presidente Zucchella.