LOMBARDIA, ROGGIANI (PD): PER PAROLE DI MUSSOLINI SUI SOCIAL DEL CONSIGLIO NON CI SONO SCUSANTI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2023 – “Le parole di Benito Mussolini riportate con tanto di firma sui social istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia sono un insulto alla nostra Costituzione, alla Resistenza e a tutte e tutti noi. La destra pensa di poter fare delle istituzioni ciò che vuole calpestando tutto e tutti. Non solo, chi gestisce le pagine ha limitato i commenti al fine di evitare il dissenso da parte dei lombardi. È questo il loro senso di democrazia? Forse hanno preso spunto proprio da chi hanno citato nel post. Il presidente del Consiglio regionale Federico Romani come giustifica quanto sta accadendo? È una vergogna, non ci sono scusanti”. Così la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani.

Redazione