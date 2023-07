MILANO. TAXI, ROCCA (FDI): “CONDIVIDO SGOMENTO CATEGORIA PER DECISIONE ASSESSORE CENSI DI RILASCIARE 1000 NUOVE LICENZE

“COMUNE PENSI A FARE LE CORSIE PREFERENZIALI TANTO PROMESSE DA CSX E MAI REALIZZATE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 luglio 2023 – “In seguito all’incontro avvenuto ieri presso il Municipio 4 del Comune di Milano, tra le Organizzazioni Sindacali di categoria, i Radiotaxi, e l’Assessore alla Mobilità, Arianna Censi, il Consigliere Comunale di FdI a Milano, Francesco Rocca, ha affermato, rispetto la volontà dell’Assessore di rilasciare 1000 nuove licenze taxi: “il Comune vuole calare dall’alto queste licenze senza considerare la categoria e senza aver fatto le specifiche analisi del caso. Piuttosto che concedere queste nuove 1000 licenze, Palazzo Marino pensi a migliorare concretamente la viabilità per i cittadini e per i lavoratori a partire dalle corsie preferenziali. Visto che le giunte di centrosinistra, da quando c’era al governo della città Pisapia, promettono la realizzazione delle corsie preferenziali di viale Umbria, il tratto da via Tertulliano e piazza Cappelli, e quella che va da piazza Zavattari a piazza Stuparich.

Avendo a che fare con migliaia di lavoratori non ci si può basare, specialmente per prendere decisioni importanti, su percezioni, segnalazioni o campagne mediatiche che screditano la categoria come successo recentemente anche da parte di alcuni giornalisti dell’area di sinistra come Selvaggia Lucarelli”, conclude Rocca.

Redazione