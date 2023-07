Rho. Estate 2023 per l’infanzia: gioco e divertimento, ma anche giovani e volontariatoUUfficio Stampa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 luglio 2023 -E’ iniziato lunedì 3 luglio il Campus Estivo per Infanzia del Comune di Rho presso il plesso della scuola dell’infanzia Pascoli di Via San Martino 6 e rimarrà attivo per 8 settimane del periodo estivo, fino al 1 settembre.

Oltre 150 famiglie hanno scelto di affidare le loro figlie e i loro figli dai 3 ai 6 anni al servizio estivo, coordinato e gestito dalla Cooperativa Sociale LaFucina, segno di un grande bisogno di conciliazione da parte delle famiglie del territorio, ritornato ai livelli pre pandemici, bisogno che trova una risposta pronta e di qualità da parte dell’amministrazione comunale di Rho.

Otto settimane di gioco e di proposte pedagogiche sperimentali che mettono al centro i bambini e le bambine in questo tempo di vacanza, ma anche piscina, giochi con l’acqua, attività in natura e tanto divertimento.

Per il secondo anno consecutivo, è importante sottolineare la sinergia tra il Campus Estivo per l’infanzia e i progetti giovani che si realizzano presso lo spazio MAST dal quale sono stati convogliati oltre 20 tra volontarie e volontari che nelle settimane estive doneranno il loro tempo libero ai bambini e alle bambine del territorio, supportando le educatrici e gli educatori professionali presenti nel servizio.

E’ iniziato lunedì 3 luglio il Campus Estivo per Infanzia del Comune di Rho presso il plesso della scuola dell’infanzia Pascoli di Via San Martino 6 e rimarrà attivo per 8 settimane del periodo estivo, fino al 1 settembre.

Oltre 150 famiglie hanno scelto di affidare le loro figlie e i loro figli dai 3 ai 6 anni al servizio estivo, coordinato e gestito dalla Cooperativa Sociale LaFucina, segno di un grande bisogno di conciliazione da parte delle famiglie del territorio, ritornato ai livelli pre pandemici, bisogno che trova una risposta pronta e di qualità da parte dell’amministrazione comunale di Rho.



Otto settimane di gioco e di proposte pedagogiche sperimentali che mettono al centro i bambini e le bambine in questo tempo di vacanza, ma anche piscina, giochi con l’acqua, attività in natura e tanto divertimento.

Per il secondo anno consecutivo, è importante sottolineare la sinergia tra il Campus Estivo per l’infanzia e i progetti giovani che si realizzano presso lo spazio MAST dal quale sono stati convogliati oltre 20 tra volontarie e volontari che nelle settimane estive doneranno il loro tempo libero ai bambini e alle bambine del territorio, supportando le educatrici e gli educatori professionali presenti nel servizio.



“Un impegno importante e significativo che testimonia il desiderio e la volontà dei giovani di impegnarsi nelle loro comunità e di sperimentarsi in un progetto in cui ci si prende cura dei più piccoli. Ringrazio i ragazzi e gli educatori che li accompagneranno in questa esperienza” dice l’assessore Paolo Bianchi.



Le volontarie e i volontari arrivano dalle scuole secondarie di II grado e realizzeranno così ore valide ai fini della realizzazione dei Percorsi per le competenza trasversali e l’orientamento (PCTO), mentre altre ragazze e ragazzi hanno scelto spontaneamente di collaborare. A tutte e tutti è stata offerta una formazione preparatoria alla realizzazione del progetto per condividere strumenti, stile e educativo e buone pratiche.

Nella foto: L’assessore Paolo Bianchi con i volontari del Centro estivo