Abbiategrasso, la Notte dello Shopping venerdì 7 luglio: tempo di saldi

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 6 l7uglio 2023. Sono i nostri negozi di vicinato, presidio sociale, economico e culturale dei luoghi in cui viviamo. Venerdì 7 luglio è in programma una serata che, con La Notte dello Shopping, li vede protagonisti assoluti.



Ad Abbiategrasso, oltre all’apertura serale degli store in occasione della partenza dei saldi estivi (che hanno inizio il 6 luglio) non mancheranno aperitivi speciali, conditi da degustazioni e proposte create ad hoc sotto le stelle, punti musica (Piazza Marconi ne avrà due) e altri momenti di condivisione (da citare i mercatini creativi in Galleria Mirabello) in una serata di festa cittadina. Organizza Confcommercio Abbiategrasso con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso. Appuntamento dall’orario dell’aperitivo in poi.



Non sono previste limitazioni alla circolazione, tranne la chiusura di Corso Italia, dall’incrocio con Viale Manzoni a quello con Via Misericordia e Via San Carlo a partire dalle ore 19.00 per consentire l’allestimento di una tavolata che animerà quel tratto di via.

V.A.