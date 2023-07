CASE A MIGRANTI, GARAVAGLIA (FDI): “POSIZIONE ASSESSORI FRATELLI D’ITALIA CHIARA. NOI AL LAVORO PER RIDURRE LISTE D’ATTESA PERSONE IN DIFFICOLTÀ”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2023 – Sul tema delle case Aler ai migranti interviene il Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia: “La nota degli assessori Franco e La Russa sottolinea che il Prefetto di Monza deve aver frainteso le comunicazioni arrivate da Regione Lombardia, per cui oggi hanno nuovamente evidenziato che un ipotetico ampliamento della rete di accoglienza si sarebbe dovuto conciliare con le finalità della legge regionale n. 16/2016, nella quale non c’è alcun riferimento all’accoglienza emergenziale dei richiedenti asilo nelle case Aler.

Il messaggio per noi è chiaro: l’accoglimento dei migranti nelle case Aler non è previsto dalla nostra legge, quindi non ci sarà.

Ci dispiace se qualcuno ha cercato di strumentalizzare le parole degli assessori, tentando di interpretare estrapolati di comunicazioni e andando oltre il loro significato originale.

Siamo certi che con il Prefetto di Monza ci sia stato un semplice fraintendimento, che ora, per quanto ci riguarda, è chiarito.

La nostra priorità è cercare di risolvere il problema delle liste d’attesa per l’accesso delle famiglie più fragili alle case popolari. Mentre qualcuno fa polemiche sterili, noi siamo già al lavoro con i nostri assessori e con il Presidente Fontana.

Sorprende, tra l’altro, che esponenti del Pd milanese siano tanto impegnati a criticare il nostro operato, mentre sembrano dimenticare la situazione di Milano, dove amministrano da anni, oggi caratterizzata da numerosi alloggi occupati nelle periferie milanesi”.