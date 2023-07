Coca-Cola è il nuovo sponsor della fermata “San Siro Stadio” della Linea 5 della metropolitana

Il progetto celebra la passione del brand per il calcio e la musica e sottolinea il legame tra l’azienda e la città di Milano

Milano, 06 luglio 2023 – Coca-Cola annuncia la sponsorizzazione della stazione “San Siro Stadio” della Linea 5 della Metropolitana di Milano tratta Bignami-San Siro per i prossimi 12 mesi. L’Azienda ha partecipato all’avviso pubblico gestito da Metro 5 S.p.A. per conto del Comune di Milano, conquistando la possibilità di personalizzare e brandizzare in esclusiva gli spazi interni della stazione.

La personalizzazione degli spazi ha l’obiettivo di trasformare la fermata San Siro Stadio M5 in un’espressione della passione di Coca-Cola per il mondo del calcio e dei grandi eventi, che la vedono già protagonista in queste settimane in qualità di title sponsor degli I-Days Milano Coca-Cola 2023, che si tengono proprio negli Ippodromi SNAI San Siro e La Maura.

Un progetto che sottolinea i valori della condivisione, divertimento e ottimismo, che da sempre ispirano l’azienda e costituiscono le fondamenta della storica vicinanza al mondo dello sport e della musica.

“Attraverso questa iniziativa, Coca-Cola desidera condividere la magia del brand con gli appassionati di calcio e musica e celebrare il legame con la città di Milano”, ha dichiarato Oleg Mamaev, Direttore Marketing Coca-Cola Italia. “Il progetto si inserisce, infatti, nella nostra filosofia Real Magic, che vuole ricordarci ogni giorno come qualsiasi momento, come una partita, possa essere speciale se condiviso”.

“Nella città italiana leader nel campo nell’imprenditoria, della comunicazione e dell’innovazione, Metro 5 non è solo trasporto passeggeri, ma anche vetrina di eccellenza per i grandi eventi di Milano e per le aziende, che possono godere di una elevatissima visibilità verso le migliaia di persone che accompagniamo ogni giorno lungo la Linea 5 e verso le più importanti manifestazioni sportive”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Metro 5 S.p.A. Serafino Lo Piano. “San Siro Stadio, in particolare, è la fermata iconica per gli amanti del calcio. La scelta di Coca-Cola di personalizzare con il proprio brand questa stazione conferma il potenziale degli spazi della Lilla e ci sprona a continuare a lavorare anche oltre il nostro core-business, pensando out of the box, sempre al servizio dei nostri passeggeri e della città”.

Il progetto è stato gestito dall’agenzia Access Live Communication – la unit di GroupM specializzata nella industry della Live Communication & Events – mentre la creatività è di The Story Lab, la full-creative advertainment agency di dentsu italia.

Coca-Cola Italia

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) è una total beverage company che offre ai suoi consumatori oltre 500 brand in più di 200 Paesi. Oltre a Coca-Cola, il nostro portfolio prodotti include brand come AdeZ, FUZETEA, Royal Bliss, Fanta, Sprite, Powerade e Acque Lilia. Per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori, lavoriamo costantemente per innovare il nostro portfolio, dalla riduzione dello zucchero al lancio di nuove bevande. Lavoriamo per ridurre il nostro impatto ambientale reintegrando l’acqua che utilizziamo per produrre le nostre bevande e promuovendo il riciclo dei nostri packaging Insieme ai nostri partner imbottigliatori, abbiamo più di 700 mila dipendenti e contribuiamo alla creazione di opportunità economiche in tutti i Paesi in cui siamo presenti.

Dal 1927 in Italia, oggi contiamo 5 stabilimenti e oltre 2.000 dipendenti. Il nostro portfolio comprende 40 prodotti, dalle bevande gassate ai tè, dalle acque alle bevande vegetali e il 60% dei prodotti dell’azienda è a ridotto, basso o nullo contenuto calorico. Per maggiori informazioni su Coca-Cola in Italia, visitate www.coca-colaitalia.it.

V.A.