MÅNESKIN: IN PARTENZA LE SPECIALI DATE EVENTO NEGLI STADI: IL 24 E 25 LUGLIO IN CONCERTO ALLO STADIO SAN SIRO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2023 – Dopo aver concluso il LOUD KIDS TOUR, la loro prima tournée sold out nei palazzetti europei, e aver infiammati i palchi del Primavera Sound di Barcellona e Madrid e del leggendario Glastonbury Festival in Inghilterra , i Måneskin sono ora pronti a tornare in Italia per cinque attesissime date evento negli stadi previste per il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, il 20 luglio (SOLD OUT) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 luglio (SOLD OUT) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

In scaletta anche i più recenti successi tratti dal nuovo album “RUSH!”, uscito il 20 gennaio scorso e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 Paesi. Il disco, prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo, conta oggi oltre 1,3 miliardi di stream.

Da settembre avrà poi inizio il RUSH! World Tour, la tournée mondiale – prodotta e organizzata da Vivo Concerti – che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. I Måneskin – 7,8 miliardi di streaming e 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro – torneranno anche in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutteranno inoltre in Australia.



SPECIAL EVENTS

16 luglio 2023 – Trieste, Italy – Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

20 luglio 2023 – Roma, Italy – Stadio Olimpico

21 luglio 2021 – Roma, Italy – Stadio Olimpico

24 luglio 2023 – Milano, Italy – Stadio San Siro

25 luglio 2023 – Milano, Italy – Stadio San Siro

RUSH! WORLD TOUR



3 settembre 2023 – Hanover, Germany – EXPO Plaza

6 settembre 2023 – Nancy, France – Nancy Open Air

21 settembre 2023 – New York, NY – Madison Square Garden

23 settembre 2023 – Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion

25 settembre 2023 – Boston, MA – TD Garden

27 settembre 2023 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

29 settembre 2023 – Rosemont, IL – Allstate Arena

1 ottobre 2023 – Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre

3 ottobre 2023 – Nashville, TN – Municipal Auditorium

6 ottobre 2023 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

10 ottobre 2023 – Los Angeles, CA – Kia Forum

13 ottobre 2023 – Oakland, CA – Oakland Arena

15 ottobre 2023 – Vancouver, BC – Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

20 ottobre 2023 – Mexico City, Mexico – Palacio de Los Deportes

24 ottobre 2023 – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

27 ottobre 2023 – Santiago, Chile – Estadio La Florida

29 ottobre 2023 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

1 novembre 2023 – Rio De Janeiro, Brazil – Qualistage

3 novembre 2023 – Såo Paulo, Brazil – Espaço Unimed

20 novembre 2023 – Brisbane, QLD – BCEC

22 novembre 2023 – Sydney, NSW – Hordern Pavilion

23 novembre 2023 – Melbourne, VIC – Margaret Court Arena

25 novembre 2023 – Adelaide, SA – AEC Theatre

27 novembre 2023 – Singapore, Singapore – Singapore Expo

2 dicembre 2023 – Tokyo, Japan – Ariake Arena

3 dicembre 2023 – Tokyo, Japan – Ariake Arena

5 dicembre 2023 – Tokyo, Japan – Tokyo Garden Theatre

7 dicembre 2023 – Kobe, Japan – World Hall

14 dicembre 2023 – Dublin, Ireland – 3Arena

19 dicembre 2023 – Manchester, UK – AO Arena