(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2023 – Intorno alle ore 15.15, in un’azienda di via Boffalora, 15, nella zona sud ovest della città, un artigiano di 67 anni, mentre lavorava, è stato colpito alla testa da un oggetto metallico, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del personale medico e sanitario giunti con un’ambulanza e un’automedica. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che indagano per ricostruire la dinamica dell’infortunio mortale.

V. A.