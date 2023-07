Villorba Corse all’attacco al Mugello in Carrera Cup Italia

Il team veneto affronta con ambizione il round giro di boa del campionato e schiera le due 911 GT3 Cup by Centro Porsche Treviso per il padovano Agostini, in lotta ai vertici della classifica, e al pugliese Strignano. Le gare sabato alle 16.45 e domenica alle 12.10 live sui canali Sky Sport e Cielo

(mi-lorenteggio.com) Treviso, 6 luglio 2023. Giro di boa al Mugello Circuit per la Porsche Carrera Cup Italia e la Scuderia Villorba Corse. Il team veneto torna in azione nel prestigioso monomarca tricolore nel weekend del 9 luglio in un appuntamento particolarmente importante per tirare le prime fila della stagione e dunque anche per provare l’attacco ai piani alti in vista della seconda metà di campionato dopo la pausa estiva. Sui tecnici e nel contempo veloci saliscendi del circuito toscano la squadra diretta da Raimondo Amadio si schiera al completo con le due 911 GT3 Cup condivise in partnership con il Centro Porsche Treviso e affidate a Riccardo Agostini e Benedetto Strignano. Protagonista nei primi due round, in occasione del suo rientro nel monomarca Porsche dopo avere conquistato il titolo nel 2015, Agostini è consapevole che sul circuito toscano potrebbe dare una svolta al suo campionato. Subito sul podio nella tappa d’apertura di Misano, il padovano classe 1994 finora è andato sempre a punti. Poca fortuna nell’altra metà del box è invece toccata a Strignano. Il 25enne driver di Barletta cercherà una nuova rivincita dopo che a Vallelunga è comunque riuscito a centrare la prima, incoraggiante top-10 stagionale.

Il terzo round si apre al Mugello venerdì pomeriggio con il tradizionale turno di prove libere. Sabato mattina le qualifiche, quindi il clou delle due corse da 30 minuti + 1 giro: gara 1 sabato alle 16.45 in diretta tv su Sky Sport Action, mentre gara 2 domenica alle 12.20 live sia su Sky Sport Summer sia in chiaro su Cielo (canale 26 digitale terrestre). In aggiunta, entrambe saranno trasmesse in diretta web in HD su www.carreracupitalia.it.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Siamo davvero carichi per il Mugello. La settimana scorsa abbiamo svolto due giornate di test con ottimi riscontri. Siamo determinati a fare bene su una pista dove in passato abbiamo già raccolto tante belle soddisfazioni. Sarà un weekend molto importante per Riccardo e speriamo che anche Benny possa godere di maggiore fortuna dopo un paio di appuntamenti complicati. Di sicuro ci presentiamo con una line up decisa e volenterosa di fare bene”.

Porsche CCI 2023: 6-7 maggio Misano; 10-11 giugno Vallelunga; 8-9 luglio Mugello; 16-17 settembre Monza; 7-8 ottobre Misano; 28-29 ottobre Imola.

V.A.