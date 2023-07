Con Brecht si chiude “Corsico a scenaperta!”

La rassegna teatrale all’aperto, organizzata dall’amministrazione comunale, termina sabato 8 luglio, con la messa in scena alle ore 20.45 in via Cavour dello spettacolo “Teste tonde e teste a punta”

(mi-lorenteggio.com) Corsico (7 luglio 2023) – Organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro dei Navigli, sabato 8 luglio si chiude la rassegna “Corsico a scenaperta!”, che aveva preso il via il 6 maggio, proponendo dieci appuntamenti con differenti generi di spettacolo: dall’opera alla prosa,dalla commedia al musical, dal teatro per i ragazzi alla drammaturgia.

Alle ore 20.45, alla Fontana dell’incontro di via Cavour il ComTeatro metterà in scena “Teste tonde e teste a punta” di Bertolt Brecht, per la regia di Claudio Orlandini, con Carola Boschetti, Cinzia Brogliato, Antonio Brugnano, Laura Laterza, Claudio Orlandini, musiche originali di Gipo Gurrado, luci di Fausto Bonvini, trucco di Beatrice Cammarata, scene e costumi di Alessia Bussini.

Scritto da Brecht tra il 1931 e il 1934, durante il suo allontanamento forzato dalla Germania e durante l’ascesa di Hitler, “Teste tonde e teste a punta” resta una delle opere meno conosciute dell’autore tedesco. Il testo porta alla luce la discriminazione razziale utilizzata dal potere come pretesto per allontanare lo sguardo dai problemi economici dello Stato.

Nel Paese inventato da Brecht, la guerra si decide a tavolino, la giustizia sposta la bilancia sempre e soltanto a favore del più potente e astuto, creando continui nemici per giustificarne la violenza. Ogni avvenimento, ogni male, ogni crisi vengono collegati e spiegati in base alla forma della testa. I “testa a punta” sono i responsabili di tutte le iniquità e chi non possiede la testa “giusta” viene discriminato con la paura e il terrore.

In caso di pioggia, la rappresentazione si terrà al teatro di via Verdi 2. L’ingresso è libero.

Redazione