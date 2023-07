DISABILITA’, PRESTO UN ALBERGO ETICO IN OLTREPO’ PAVESE

ASSESSORE LUCCHINI: L’INCLUSIONE FA CRESCERE IL NOSTRO TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Salice Terme/PV, 07 luglio 2023. L’Oltrepò avrà il suo ‘albergo etico’. Il futuro arrivo in provincia di Pavia del modello che ha nei suoi principali obiettivi l’autonomia e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, è stato al centro di un evento al Park Hotel di Salice Terme. Titolo dell’incontro: ‘Albergo Etico: binomio perfetto fra ospitalità di qualità ed inclusione sociale’, con la partecipazione di Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia; Alex Toselli, co founder Albergo Etico e Alice Zelaschi, sindaco di Rivanazzano Terme.

Erano presenti anche alcuni esponenti del progetto di Albergo Etico che hanno portato una testimonianza concreta del lavoro svolto e dei progetti futuri.

FARE RETE SUL TERRITORIO – “L’Oltrepò – ha detto l’assessore Lucchini – racchiude percorsi culturali, naturalistici ed enogastronomici straordinari che devono saper far rete e sistema per potenziare l’offerta ricettiva dell’intera Provincia. La presenza di un Albergo Etico, autentica testimonianza dell’inclusione sociale e lavorativa, a Salice Terme, saprà far crescere il nostro territorio e va considerato come un grande investimento turistico”.

“La presenza di una tale realtà virtuosa – ha sottolineato l’esponente della Giunta Fontana – contribuirà ad aumentare la percezione della nostra Provincia come una destinazione turistica sempre più attrattiva, sostenibile e inclusiva. Regione Lombardia sarà sempre al fianco delle associazioni e degli imprenditori che credono nel valore delle infrastrutture sociali e sono capaci di rendere il nostro territorio accessibile e fruibile alle persone con disabilità, costruendo percorsi che diano valore alle abilità di ogni individuo”.

COS’E’ ALBERGO ETICO – Albergo Etico è la testimonianza concreta dei frutti di un’esperienza di inclusione sociale lavorativa, nata nel 2006 ad Asti con il progetto Download Albergo Etico, e oggi attiva a livello nazionale ed internazionale con 20 punti aperti e in apertura nel futuro prossimo. Un successo importante che vede oggi Albergo Etico non solo in Italia ma anche in Argentina, Stati Uniti, Norvegia, Spagna, Australia, Slovacchia, Albania e Israele. Un esempio virtuoso di impresa sociale, capace di abbinare turismo di qualità a reale inclusione sociale, per costruire, insieme, un futuro inclusivo e valorizzante di tutte le fragilità.

VIVERE LA DISABILITA’ – I ragazzi di Albergo Etico, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono formati per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza, imparando un mestiere e iniziando a prendere posto al tavolo della vita. Vivere con una disabilità, imparare un mestiere e condurre una vita indipendente è complesso e non sempre va come previsto, ma l’obiettivo del progetto è proprio quello di innestare un seme di speranza per un futuro più inclusivo che porti a un concreto cambiamento sociale.

ATTENZIONE ALLE FRAGILITA’ – L’impegno del Park Hotel di Salice Terme viene confermata dalle parole del suo proprietario Francesco Preti: “L’attenzione al mondo della ‘fragilità’ – ha spiegato – ha origini lontane, forse da quando nostra madre ci mandava all’asilo a Centro Don Gnocchi e in colonia con bambini con disabilità. In quei momenti è scattata la nostra sensibilità. Grazie ad Albergo Etico crediamo sia possibile continuare con la nostra passione dell’ospitalità aiutando anche chi ne ha bisogno”.

V.A.