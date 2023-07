Domani 8.7 in Triennale Sofia Kourtesis + Lele Sacchi djset

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2023 – Sofia Kourtesis, artista peruviana con base a Berlino, arriva a Milano per una serata speciale nella splendida cornice della Triennale di Milano, organizzata da Stolen Goods Records e Palace Agenzia.

Dopo il successo nel genere indie house dei primi Ep e dell’ipnotizzante canzone ‘Perla’ (nella top 15 dei brani del 2021 per Pitchfork e recensione da 5/5 per NME) il suo talento non è sfuggito a Ninja Tune, label inglese che vanta nel suo roster Bicep, Roisin Murphy, Odesza, Bonobo, Floating Points e da sempre in prima linea per lanciare talenti che come Sofia Kourtesis, uniscono spessore, emozione ed empatia. Con due EP alle spalle, “Estación Esperanza (feat. Manu Chao)” pubblicato nel gennaio dello scorso anno e il nuovo potente e spirituale ‘Madres’ pubblicato nel mese di aprile, Sofia torna con il suo album di debutto nel 2023.

Lele Sacchi dj e producer, promoter, radiofonico è un figlio delle sottoculture che hanno cambiato il nostro mondo. Le sue esperienze in giro per il mondo, ma soprattutto la storia che ha attraversato tre decadi di vita notturna – dietro a Elita, Tunnel e Magazzini Generali, ai microfoni di Radio2 e ora Radio1 e la cattedra dello IED (dove insegna “Storia della sottoculture musicali”) – portando sempre nuovi artisti e nuovi suoni, ne hanno fatto un’icona della musica milanese. Dall’incontro fra Lele Sacchi e Asian Fake nasce Stolen Goods Records, nuova etichetta dedicata al sound dance ed elettronico.

