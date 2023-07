LA LEGA PROVINCIALE DEL TICINO IN FESTA NELLA PROVINCIA DI MILANO: TRE GIORNI DI EVENTI A NOSATE (MI) CON LA TICINO SUMMER FEST

(mi-lorenteggio.com) Nosate (MI), 7 luglio 2023 – La Lega di Matteo Salvini, il Movimento politico che da sempre si impegna a rappresentare e tutelare gli interessi del territorio, terrà a Nosate la Festa Provinciale del Ticino, presso la Piazza Borromeo, in collaborazione con il locale de “Lo Scoiattolo”. L’evento si svolgerà per tre serate, da venerdì 7 a domenica 9 luglio.

Ogni sera ci sarà intrattenimento e musica. Venerdì sera ci sarà la serata giovani con un torneo di biliardino. Sabato sera sarà la volta del concerto di “The Gaina’s” mentre domenica andrà in scena la disco music coi migliori successi anni ‘70 e ’80. Cucina e Bar sempre aperti dalle 19,30 fino alle ore 24.

Il Responsabile Provinciale della Lega, Alessio Zanzottera, ha dichiarato: “La Festa Provinciale, grazie anche al supporto della sezione di Turbigo e Castano Primo, rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini, e non solo i militanti della Lega, di riunirsi, divertirsi e condividere idee e progetti per il futuro del nostro territorio. L’evento offre in particolar modo l’opportunità di incontrare e ascoltare i rappresentanti politici locali, regionali e nazionali. Invitiamo tutti a partecipare a questi tre giorni di Festa Provinciale, affinché possiamo rafforzare la nostra comunità, divertirci insieme e costruire un futuro migliore per il nostro territorio.”

Gli ospiti attesi per ogni serata:

Venerdì 7 luglio: Ministro per le Disabilità on. Alessandra Locatelli, on. Fabrizio Cecchetti, sen. Massimo Garavaglia, on. Luca Toccalini, on. Laura Ravetto.

Sabato 8 luglio: on. Fabrizio Cecchetti, on. Silvia Sardone, on. Andrea Crippa, consigliere regionale Silvia Scurati.

Domenica 9 luglio: Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, sen. Massimo Garavaglia, on. Isabella Tovaglieri, on. Alessandro Panza, consigliere regionale Silvia Scurati.