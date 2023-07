(mi-lorenteggio.com) Milano, Sabato 8 luglio – Enrico Marcora Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “lunedì subito il Sindaco Sala venga in Consiglio a relazionare sulla casa di riposo di Via dei Cinquecento dove sono morti degli anziani e chiarisca le responsabilità del Comune. Inoltre, per fare chiarezza su ogni aspetto, sarà inevitabile ipotizzare la richiesta di una commissione d’inchiesta “

Redazione