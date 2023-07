RIENNALE MILANO – Appuntamenti dall’11 al 16 luglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 luglio 2023 – Ecco GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dall’11 al 16 luglio:

11 luglio

19.00 Incontro | We Are Who We Are. Stratificazione di linguaggi nell’arte contemporanea

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Con i quattro incontri di We Are Who We Are. Stratificazione di linguaggi nell’arte contemporanea – un progetto di Damiano Gullì in collaborazione con Annika Pettini – per il secondo anno, Triennale propone un approfondimento sull’arte contemporanea italiana con appuntamenti tematici legati ai progetti espositivi dell’istituzione e un focus mirato sulla scena emergente indipendente e sui linguaggi più sperimentali, con uno sguardo trasversale e un approccio sempre più fluido rispetto alle diverse discipline. Il quarto appuntamento vede Damiano Gullì e Annika Pettini in dialogo con Rachele Maistrello, Stefano Caimi, Daniele Costa e Sofia Silva.

21.00 Concerto | Club Zero. Il club dei quartieri della città. Lambrate

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In collaborazione con Zero, una serie di appuntamenti volti alla creazione di un “club dei quartieri” per presentare i migliori contenuti – legati alle aree tematiche di Triennale e Zero – di ogni realtà cittadina con musica, arti performative, cinema, architettura, arte, letteratura, illustrazione. La serata di martedì 11 luglio è dedicata al quartiere di Lambrate, da anni intento a essere distretto artistico, distretto del design e anche distretto notturno.

12 luglio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

21.00 Proiezione | Unexpected Matches. Pardonne-moi, Olivier!

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta il terzo appuntamento di Unexpected Matches, un ciclo a cura di Alina Marazzi volto a indagare la relazione tra immagine filmica e musica live attraverso il coinvolgimento di musicisti e dj invitati a sonorizzare pellicole rare provenienti da archivi e cineteche, oppure filmati originali realizzati ad hoc per le live performance da artisti visivi. L’appuntamento presenterà un viaggio attraverso l’immaginario musicale di Olivier Messiaen, compositore francese del XX secolo, reinterpretato da Økapi, cut-up artist che ha decostruito la sterminata produzione musicale di Messiaen per omaggiarlo con un suo inedito catalogo ornitologico suddiviso in tre movimenti: amore umano, amore divino, amore per la natura.

13 luglio

11.30 Conferenza stampa | Premio italiano di Architettura

Conferenza stampa della quarta edizione del Premio italiano di Architettura – progetto annuale promosso da Triennale e da MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Il premio, che si svolge ad anni alterni tra Roma e Milano, prevede: il riconoscimento al miglior edificio o intervento realizzato negli ultimi 3 anni da un progettista o uno studio italiano o con base professionale in Italia; il riconoscimento al miglior progettista under 35; il Premio alla carriera. Nel corso della conferenza stampa verranno premiati i vincitori. I progetti dei vincitori e dei finalisti del Premio italiano di Architettura saranno riuniti in una mostra in Triennale Milano che resterà aperta dal 14 luglio al 24 settembre 2023.

18.00 Presentazione volume | La fonte nascosta. Un viaggio alle origini della coscienza

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione del libro La fonte nascosta. Un viaggio alle origini della coscienza di Mark Solms, edito da Adelphi (2023). Dopo un saluto introduttivo di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, l’incontro vede gli interventi dell’autore e di Andrea Clarici, Curatore e traduttore della Fonte nascosta, psichiatra e psicoterapeuta, Università degli studi di Trieste; Vittorio Lingiardi, Psichiatra e psicoanalista, Professore ordinario di Psicologia dinamica, Sapienza Università di Roma; Paolo Migone, Psichiatra e psicoanalista, condirettore della rivista “Psicoterapia e Scienze Umane”; Rosa Spagnolo, Neuropsichiatra, psicoanalista, Co Chair Italian Psychoanalytic Dialogues. La presentazione del libro sarà seguita da un firmacopie con l’autore.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

19.30 Incontro | Sport e musica nell’era della performance. Rivoluzione eSport: da reale a virtuale

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il secondo appuntamento del ciclo di incontri a cura di Carlo Pastore e Frank Piantanida si concentra sul tema degli eSport, degli sport elettronici, e sulle competizioni di videogiochi a livello agonistico e professionistico. Tra reale e virtuale, queste iniziative hanno modificato completamente il concetto di performance sportiva, come anche quello di talento, arrivando a un coinvolgimento di pubblici più ampi e trasversali. In parallelo si moltiplicano le iniziative che vedono il gaming competitivo abbracciare il mondo della musica andando a ridefinire il concetto stesso di intrattenimento. Nel corso dell’incontro intervengono Luca Pagano, QLASH Esports CEO; Salvatore “Sasinho” Di Giacomo, AC Milan pro gamer; Nerone, rapper; Carlo Pastore, direttore artistico MI AMI; Frank Piantanida, giornalista SportMediaset. Conclude l’incontro un dj set di DJ 2P.

14 luglio

18.30 Visita guidata | Home Sweet Home

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Visita guidata alla mostra Home Sweet Home, che parte dalla storia dell’istituzione e delle sue Esposizioni Internazionali per arrivare alla contemporaneità, riflettendo sull’idea di casa e di abitare, da sempre argomenti privilegiati della ricerca di Triennale.

18.30 Presentazione volume | Aperçues

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione del libro Aperçues, pubblicato dalla casa editrice Allemandi in occasione dell’omonima mostra personale dell’artista Nina Carini, presentata nella Basilica di San Celso a Milano, a cura di Angela Madesani e Rischa Paterlini. Aperçues è la parola scelta dall’artista per sviluppare un progetto con cui indaga la dimensione delle immagini intraviste, ciò che appare e velocemente scompare, lasciando tracce e frammenti di emozioni e pensieri. Insieme all’artista, intervengono Angela Madesani, curatrice; Davide Dal Sasso, filosofo; Irene Sofia Comi, curatrice.

15 luglio

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata in inglese

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Siamo Foresta

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano propone delle visite guidate alla scoperta della mostra Siamo Foresta, in collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain. L’esposizione approfondisce la visione estetica e politica della foresta come multiverso egualitario di popoli viventi ed esplora l’allegoria di un mondo possibile al di là del nostro antropocentrismo.

19.30 Concerto | Le Cannibale in Triennale: Ivreatronic (all night long)

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

In collaborazione con Le Cannibale, Triennale Milano ospita Ivreatronic, collettivo musicale che include Cosmo, Enea Pascal, Foresta, Leonar, che propone per l’occasione un dj set “all night long”: cinque ore a cavallo tra melodie downtempo, elettronica sperimentale e techno.

16 luglio

12.00 Visita guidata | Siamo Foresta

Visita guidata in inglese

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera. L’esposizione indaga, con oltre 250 opere realizzate da 49 artisti, il rapporto dell’arte povera e di alcune avanguardie presenti in Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con i linguaggi della fotografia, del cinema e del video.