A Portofino una via intitolata a Silvio Berlusconi

(mi-lorenteggio.com) Portofino, 9 luglio 2023 – La Giunta ha approvato una delibera sull’intitolazione di una via dedicata a Silvio Berlusconi il prossimo 29 settembre, giorno della nascita dell’ex premier. La strada che sarà dedicata all’ex premier è quella che dal centro porta a Villa dell’Olivetta, come riporta il Secolo XIX. Prima però il Comune di Portofino dovrà chiedere al Prefetto di Genova la deroga per sorpassare la norma che prevede che passino almeno dieci anni dalla morte per poter intitolare una strada al soggetto scomparso.

Redazione