Cesano Boscone. Atto vandalico al Pertini: la condanna del Sindaco Salvatore Gattuso

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 luglio 2023 – Il parco Pertini rimarrà aperto. Il nuovo atto vandalico avvenuto nella notte non costringerà l’amministrazione a fare marcia indietro su una decisione presa negli anni scorsi per garantire la piena fruibilità della più importante area verde nel centro cittadino.

Nella notte, alcune sedute in pietra sono state divelte dal muro prospiciente alla fontana dell’area verde cesanese. Un gesto di noia, di sfida, di divertimento, ma per il quale il sindaco Salvatore Gattuso ha già chiesto agli uffici di intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Al momento l’area interessata dal gesto vandalico è stata delimitata con un nastro di protezione per impedire l’accesso alle persone. «Ho fatto un sopralluogo – evidenzia Gattuso – con la polizia locale per accertare l’entità dei danni. Ritengo si possa rimediare in tempi rapidi, anche per rendere l’area fruibile da parte di bambini e ragazzi che quotidianamente utilizzano il parco Pertini per giocare e stare in compagnia».

La polizia locale ha avviato le indagini per individuare i possibili responsabili, anche utilizzando le telecamere attualmente in funzione nel parco. A queste, entro settembre, se ne aggiungeranno altre tredici, anche grazie a un finanziamento regionale di 80mila euro che l’amministrazione comunale cesanese si è aggiudicata.

V. A.