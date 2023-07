INTERVENTI DEL SOCCORSO ALPINO A CANZO, MADESIMO, VALCHIAVENNA E VALBONDIONE: ECCO COSA E’ SUCCESSO

(mi-lorenteggio.com) VALCHIAVENNA (SO), 9 luglio 2023 – Un uomo di 54 anni ha perso la vita oggi in seguito a un malore. Si trovava con un amico lungo la ferrata situata sopra l’abitato di Mese, in Valchiavenna; avevano praticamente completato l’ascesa, quando l’uomo si è sentito male. Immediata la richiesta di aiuto: la centrale ha mandato subito sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Attivate per eventuale supporto all’équipe di elisoccorso anche le squadre territoriali della Stazione di Chiavenna, VII Delegazione del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Il medico ha constatato il decesso. Il corpo dell’uomo è stato riportato a valle. L’intervento è cominciato intorno alle 12:30 ed è finito alle 14:00 circa.

VALBONDIONE (BG) – Altra attivazione per il Soccorso alpino orobico: poco prima di mezzogiorno una donna del 1958 ha riportato un trauma a una caviglia mentre si trovava tra la baita e il laghetto di Coca; intervento risolto dall’elisoccorso, che ha sempre a bordo un tecnico del Cnsas, pronte a partire le squadre per eventuale supporto. Verso l’una a Valgoglio invece una donna ha avuto un malore, mentre stava salendo verso il rifugio Gianpace. È partito l’allertamento; nel frattempo la signora ha raggiunto il rifugio. In zona la copertura del segnale telefonico è difficoltosa. La centrale ha comunque svolto tutti gli accertamenti sanitari e, verificato che la donna stava bene e non aveva più bisogno di aiuto, l’allarme è rientrato. Pronte a partire anche in questo caso le squadre territoriali del Cnsas, Stazione di Valbondione della VI Orobica.

MADESIMO (SO) – Interventi ieri sera e stanotte per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino: la prima attivazione da parte di Soreu delle Alpi è arrivata poco dopo le 17:00 di ieri per una ragazza caduta sulla pista di downhill in zona Aquarela. Sono intervenuti cinque tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Raggiunta dai soccorritori, la ragazza è stata valutata nella parte sanitaria, poi trasportata con la barella fino alla strada, dove c’era l’ambulanza. L’intervento è finito poco prima delle 19:00. L’altro intervento è partito intorno alle 21:40, nel comune di Campodolcino, a quota 2050, per un malore al rifugio Chiavenna, all’Alpe Angeloga. In accordo con Soreu le squadre hanno raggiunto il rifugio, dove c’era il ragazzo per cui era stato chiesto aiuto. Dopo la valutazione delle condizioni sanitarie, si è deciso di trasportarlo con barella portantina fino all’abitato di Fraciscio. La discesa a piedi è durata circa un’ora e mezza, il ragazzo è stato portato fino all’ambulanza. L’intervento è finito all’una di stanotte, impegnati otto tecnici Cnsas e il Sagf.

CANZO (CO) – Intervento oggi, domenica 9 luglio 2023, per le squadre del Triangolo Lariano e del centro operativo del Bione, XIX Delegazione lariana. L’allertamento è arrivato alle 10:00 per una donna di 76 anni, caduta nei pressi del santuario di San Miro, sopra Canzo. Ha riportato la sospetta frattura di un femore. I tecnici del Cnsas sono arrivati sul posto, l’hanno condizionata dal punto di vista sanitario e trasportata a valle con la barella portantina, dove c’era l’ambulanza di SOS Canzo; infine, è stata trasportata in ospedale. L’intervento è finito alle 12:30, sul posto anche i Vigili del fuoco.

VALMASINO (SO) – Intervento questa mattina alle 9:00 al Pizzo Badile. Una cordata composta da due persone è stata investita da una scarica di sassi, mentre stavano risalendo la via normale, circa a metà parete. L’uomo ha riportato ferite alle braccia e alle gambe, la ragazza aveva una contusione alla caviglia. La stessa scarica ha coinvolto una seconda cordata, che si trovava più in basso: un alpinista è stato colpito dai sassi ed è precipitato per alcuni metri, procurandosi vari traumi. L’intervento, molto tecnico, è stato compiuto grazie alla perizia del tecnico di elisoccorso del Cnsas, sempre a bordo del mezzo, oltre che dell’équipe. I due alpinisti sono stati recuperati e trasportati nella piazzola del Cnsas in Val Masino, dove era presente una squadra di tecnici – quattro i soccorritori inpegnati – pronti per essere imbarcati in caso di necessità; sul posto anche l’ambulanza. Nel frattempo l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha recuperato anche l’altro alpinista infortunato e lo ha trasportato in ospedale. L’intervento si è chiuso alle ore 12:00.

ALMALENCO (SO) – Intervento stamattina per i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valmalenco della VII Delegazione Cnsas Valtellina – Valchiavenna. Intorno alle 8:00 è arrivata la richiesta per una bambina che aveva avuto un malore nella zona del rifugio del Grande Camerini. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, intervenuto con l’elicottero. Una squadra del Cnsas ha raggiunto la zona a piedi, altri soccorritori sono stati portati in quota con l’elicottero della GdF. La ragazzina è stata valutata e portata in ospedale. L’intervento è finito poco dopo mezzogiorno.

VALMALENCO (SO) – Intervento stamattina per i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valmalenco della VII Delegazione Cnsas Valtellina – Valchiavenna. Intorno alle 8:00 è arrivata la richiesta per una bambina che aveva avuto un malore nella zona del rifugio del Grande Camerini. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, intervenuto con l’elicottero. Una squadra del Cnsas ha raggiunto la zona a piedi, altri soccorritori sono stati portati in quota con l’elicottero della GdF. La ragazzina è stata valutata e portata in ospedale. L’intervento è finito poco dopo mezzogiorno.

VALBONDIONE (BG) – Due interventi in poche ore per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati nella notte tra venerdì e sabato per una donna di 37 anni, caduta nella zona del Laghetto Coca, a quota 2128 metri. Non riusciva a proseguire per un trauma a una caviglia. Alcune persone che erano con lei hanno raggiunto il rifugio e chiamato i soccorsi. La centrale ha attivato le squadre territoriali per eventuale supporto, nel frattempo è arrivato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha risolto l’intervento.

Stanotte invece i tecnici sono stati impegnati per due persone, di 40 e 31 anni, che stavano scendendo dal Pizzo Coca e si trovavano lungo il sentiero tra il rifugio e Valbondione. Erano parte di un gruppo di escursionisti; alcuni di loro hanno raggiunto il parcheggio, quando poi hanno visto che i due tardavano si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto. L’attivazione è arrivata poco prima delle 23:00. I soccorritori sono riusciti a ottenere le coordinate, le hanno verificate e in poco tempo hanno individuato e raggiunto i due escursionisti, ritrovati sani e salvi. L’intervento è finito stanotte intorno ale 2:00.

RONCOBELLO (BG) – Intervento stanotte per i tecnici del Soccorso alpino della VI Orobica. Alle 2:00 è arrivato l’allertamento per un ragazzo che aveva perso l’orientamento. Si trovava in località Capovalle con altri giovani, si è allontanato ma poi ha perso il sentiero e si è trovato in difficoltà. Allora ha chiamato il 112 e chiesto aiuto; è comunque riuscito a dare le coordinate del posto in cui era. Sono partiti undici tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Nel frattempo il ragazzo è riuscito a ritrovare il sentiero ed è rientrato. I soccorritori lo hanno raggiunto, hanno accertato che era tutto a posto e sono rientrati a loro volta. L’intervento si è concluso all’alba.

Redazione