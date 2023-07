Lamborghini Roma by DL Racing conquista il podio del Mugello

(mi-lorenteggio.com) Scarperia (FI), 9 luglio 2023. Un caldo bollente, in pista e fuori, e il massimo dell’impegno hanno caratterizzato il weekend di Lamborghini Roma by DL Racing nel secondo round del Campionato Italiano GT Endurance disputato al Mugello Circuit. Una pista a sua volta veloce, variegata e ultra-impegnativa era la grande sfida dei tre giovani rookie schierati sulla Huracan ST Evo 2 numero 272 che arrivavano all’appuntamento toscano dopo il terzo posto ottenuto all’esordio a Pergusa. E Alessandro Fabi, Riccardo Ianniello e Alessio Caiola (i primi due romani, il terzo della provincia di Latina) hanno compiuto la missione migliorando il risultato di inizio stagione grazie al secondo posto di categoria GT Cup Am ottenuto al termine delle due ore di gara, durante la quale i tre piloti laziali si sono alternati al volante.

Un risultato particolarmente importante in ottica campionato, che lancia il trio all’inseguimento della vetta nella classifica tricolore e che nel team che unisce la concessione della capitale e la scuderia milanese è stato accolto come una vera e propria vittoria, visti gli equilibri in campo. Il prossimo appuntamento con la serie Endurance del GT Italiano, in programma il 17 settembre a Monza alla ripresa del campionato, diventa dunque un atto cruciale nella rincorsa al titolo e sarà anche l’occasione di prendersi la rivincita per l’altro equipaggio della squadra, quello formato dal pilota milanese Lorenzo Bontempelli, dal bresciano Luciano Linossi e dal greco Dimitris Deverikos. I tre non sono stati particolarmente fortunati nella tappa del Mugello, ma capaci di resistere al caldo e ai tanti duelli e imprevisti vissuti in pista hanno saputo concludere la gara cogliendo i punti del settimo posto sempre in GT Cup Am.

A capo di DL Racing, Diego Locanto dichiara dopo il Mugello: “Per noi il risultato ottenuto dai nostri giovanissimi è una vittoria tra gli Am. Ci sono delle situazioni che non appaiono esattamente come dovrebbero essere e dispiace che si siano venute a creare certe condizioni. I nostri ragazzi, che sono tutti esordienti e reali piloti Am, hanno fatto quello che dovevano con grande professionalità e con la necessaria velocità e quindi per noi è come aver vinto. Le condizioni ambientali, con questo grandissimo caldo, erano veramente difficili ma tutti in squadra si sono adattati bene e considerando anche che i tre rookie non avevano mai girato realmente qui al Mugello questo è un grandissimo risultato. Alla ripresa di Monza cercheremo di attaccare il primo posto della classifica che pensiamo possa essere nelle nostre corde”.

Camp. Italiano GT Endurance ’23: 21 maggio: Pergusa; 9 luglio: Mugello; 17 settembre: Monza; 15 ottobre Vallelunga