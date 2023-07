Lecco. Soccorsi in serata due escursionisti con l’elicottero lungo la ferrata degli Alpini

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 9 luglio 2023 – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio 2023. I tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, sono stati attivati per due escursionisti. Erano partiti nel primo pomeriggio per il Corno Medale ma in fase di discesa hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati a metà della ferrata degli Alpini. Bloccati, hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato i tecnici del Soccorso alpino, a supporto delle operazioni, e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. I due escursionisti sono stati recuperati, illesi, e portati a valle. L’intervento è finito in serata.

Redazione