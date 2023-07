Lettera aperta: il centrosinistra candidi Marco Cappato a senatore di Monza

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2023 – Riceviamo e pubblichiamo:



Egregio Segretario Virtuani,

con la morte di Silvio Berlusconi si tornerà a votare nel collegio uninominale per il Senato di Monza.

Un collegio dove il centrodestra è molto forte anche grazie a divisioni nel centrosinistra che probabilmente non saranno risolte a breve.

Quello che si prefigura è quindi una ennesima campagna elettorale che non comunica particolare passione ai cittadini e dove la astensione sarà record.

Eppure c’è la possibilità di provare a fare qualcosa di diverso perché mentre alle politiche il voto per questo collegio era sostanzialmente indiretto in quanto si faceva la croce sul simbolo del partito in questo caso si voterà davvero la persona.

E una persona che ha saputo portare passione per temi che toccano nel profondo i cittadini Monza ce l’ha ed è Marco Cappato, spesso esaltato da molti amministratori di centrosinistra quando vince le sua battaglie giudiziarie e quando si sostituisce alla politica riformando attraverso esse la legislazione di questo paese.

E su questi temi incontra il favore di molti elettori di centrodestra che, se in materia economica sono vicini a quell’area, hanno maturato per esperienze personali (un parente sofferente, una amica che ha bisogno della procreazione assistita, un conoscente che usa la cannabis terapeutica) convizioni non rispecchiate dai loro partiti e che trovano in lui non un pericoloso bolscevico ma un liberale oltre che un libertario.

Le elezioni suppletive di Monza possono essere una grande occasione di dibattito sui temi da cui la politica fugge ma a che la vita costringe ad affrontare quindi vi chiediamo di proporre a Marco Cappato di essere candidato in questo collegio o perlomeno di offrirgli la possibilità di presentarsi alle primarie che decidano chi sarà il vostro rappresentante nella contesa elettorale.

Lorenzo Strik Lievers, già parlamentare radicale

Enrico Borg, già consigliere provinciale a Milano

Andrea Bonetti, Presidente Associazione Spazio

Gianni Rubagotti, Segretario Associazione per l’Iniziativa Radicale