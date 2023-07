Sulla A12 Genova – Rosignano riaperto il tratto in entrambe le direzioni tra Recco e Nervi verso Genova dopo incendio di un pullman

Sulla A12 Genova-Rosignano è stato riaperto il tratto in entrambe le direzioni tra Recco e Nervi verso Genova, a causa dell’ incendio di un pullman al km 15+100 all’ interno della galleria Monte Giugo.

Si viaggia su una sola corsia per senso di marcia attraverso uno scambio di carreggiata.

Al momento si registrano 2 km di coda in direzione di Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

L’incendio è divambpato alle ore 17.25 sono intervenuti sull’autostrada A12 per l’incendio di un autobus nella galleria Monte Giugo, tra Rapallo e Nervi. Non risultano persone coinvolte.

