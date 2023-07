All’IIS Falcone Righi si svolgerà la prima edizione del “Diploma Day”,iniziativa patrocinata anche dall’amministrazione comunale cesanese

Corsico (10 luglio 2023) – C’è anche il Comune di Cesano Boscone tra gli Enti che hanno

economicamente sostenuto il “Diploma Day”, l’iniziativa organizzata dall’IIS Falcone Righi che si svolgerà martedì 11 luglio.

Domani, 150 studenti riceveranno pubblicamente il diploma e festeggeranno tutti insieme, con contributi anche musicali di studenti ed ex diplomati, l’importante traguardo. Il “Diploma Day 2023” si svolgerà, dalle ore 18, nel cortile interno del centro scolastico Omnicomprensivo di viale Italia 22/26, a Corsico.

«Parteciperò con piacere alla cerimonia – commenta il vsindaco reggente Salvatore Gattuso – che rappresenta sicuramente una bella occasione sia per i ragazzi, sia per le loro famiglie. È un appuntamento che ci riguarda da vicino perché sono molti gli studenti cesanesi che frequentano l’Omnicomprensivo, in particolare il Falcone Righi».

Nel corso della serata – dedicata alla memoria della prof.ssa Gina Caputo e della cittadina corsichese Maddalena Delmonte, per i loro lasciti a favore di borse di studio – saranno premiati più di 80 studenti che si sono distinti per merito (media molto alta, voti alti nelle lingue, risultati sportivi), con riconoscimenti di varia entità e genere.