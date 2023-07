Sindaci: Mirabelli (Pd), Sala sindaco più apprezzato, dato che fa giustizia su Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2023 – “Il dato del sondaggio del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali in cui Beppe Sala risulta il sindaco più apprezzato fa giustizia del tentativo di raccontare Milano come una città in crisi malgovernata e insoddisfatta. Il dato di oggi deve essere di incoraggiamento per continuare sulla strada delle misure per aiutare chi è in difficoltà, ridurre il traffico e migliorare l’ambiente”. Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.