AGRICOLTURA, ASSESSORE BEDUSCHI: CON ‘NO’ A NORMA ‘ANTI-STALLE’ EUROPA SALVA LA FACCIA. ALLEVAMENTI BOVINI ESCLUSI DA DIRETTIVA EMISSIONI INDUSTRIALI

Milano, 11 luglio 2023 – L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commenta la decisione dell’Europarlamento, che oggi ha respinto l’ipotesi di includere gli allevamenti di bovini nella nuova direttiva emissioni industriali.

“Oggi – dichiara Beduschi – l’Europa salva la zootecnia lombarda e italiana dalla follia di chi avrebbe voluto equiparare una stalla a un sito industriale inquinante. Ma, soprattutto, sono le stesse istituzioni comunitarie a salvare faccia e credibilità dopo anni di campagne contro il settore agricolo che, è bene ricordarlo, sta facendo sforzi enormi in tema di sostenibilità ambientale”.

In Lombardia, ha ricordato l’assessore Beduschi, il comparto dell’allevamento bovino rappresenta un pilastro dell’agricoltura, con 10.500 allevamenti che ospitano quasi 1,6 milioni di capi, pari al 28% del patrimonio nazionale. La consistenza media delle stalle è di oltre 150 capi, contro i 60 della media italiana.

“Proprio la zootecnia lombarda – prosegue Beduschi – per le sue caratteristiche sarebbe stata la vittima ideale di provvedimenti che oggi non hanno fondamento scientifico e rischiano di mettere in secondo piano qualunque sforzo giusto e proporzionato per rendere l’agricoltura un settore sempre più verde”.

“L’augurio – conclude – è che la prossima legislatura europea sia caratterizzata da idee e provvedimenti meno ideologizzati e più utili a tutti, nel rispetto di un settore che assicura cibo a 500 milioni di cittadini e che è capace, come in Italia, di esprimere eccellenze note in tutto il mondo”.

UE, stop a direttiva ammazza allevamenti

Rota: “Le stalle non sono fabbriche”

“Le nostre stalle non sono industrie o fabbriche. Il Parlamento europeo, a grande maggioranza, ha bocciato la follia ambientalista della Commissione UE che voleva strozzare gli allevamenti bovini paragonando l’impatto dell’agricoltura a quello di insediamenti inquinanti. Grazie a Coldiretti e alla sua campagna di sensibilizzazione in Italia e in Europa, è stata anche evitata l’applicazione di nuovi oneri per la suinicoltura e per gli allevamenti avicoli”. Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, commenta così il voto del Parlamento UE che ha escluso la zootecnia dalla direttiva sulle emissioni industriali.

Il testo approvato oggi dal Parlamento UE boccia la proposta della Commissione di considerare gli allevamenti di bovini da 150 capi in su soggetti alla direttiva emissioni, un aggravio burocratico che avrebbe portato – spiega la Coldiretti interprovinciale – alla chiusura di molte aziende agricole, minando la sovranità alimentare del nostro Paese ed il conseguente aumento della dipendenza dalle importazioni di prodotti animali da Stati che hanno standard ambientali, di sicurezza alimentare e di benessere animale molto più bassi di quelli imposti agli allevatori dell’Unione.

“Il voto del Parlamento europeo – continua Alessandro Rota – rappresenta un ostacolo sulla strada di chi avrebbe approfittato della penalizzazione delle stalle per spingere verso lo sviluppo di cibi in provetta, a cominciare dalla carne e dal latte. Grazie all’impegno di Coldiretti e dei nostri europarlamentari è stato riconosciuto lo sforzo degli allevatori italiani che, grazie alla loro esperienza e alle nuove tecnologie, sono impegnati a migliorarsi sempre di più, a tutelare la biodiversità e a difendere il territorio. Già adesso la nostra agricoltura – conclude il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è la più green d’Europa e viene presa da esempio a livello mondiale”.

Ue: Cia, vittoria per la zootecnia. Via gli allevamenti bovini da direttiva emissioni

Il voto in plenaria del Parlamento recepisce le istanze degli agricoltori: non può esserci equiparazione a settori altamente industrializzati

Roma, 11 lug – Una vittoria per la zootecnia italiana ed europea. Così Cia-Agricoltori Italiani commenta il voto della plenaria del Parlamento Ue, che scongiura l’inserimento degli allevamenti bovini nella nuova direttiva comunitaria sulle emissioni industriali, recependo le istanze del mondo agricolo.



“Il Parlamento europeo riconosce che la zootecnia non è assolutamente equiparabile a settori altamente industrializzati, correggendo una proposta di revisione che appariva totalmente scorretta e ingiusta -spiega il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Gli agricoltori sono continuamente impegnati a ridurre l’impatto ambientale delle loro attività con pratiche sostenibili, tanto che oggi in Europa l’incidenza degli allevamenti sulle emissioni complessive si colloca tra il 7% e il 10%. Ancora meglio fa l’Italia, dove le emissioni di CO2 della zootecnia rappresentano appena il 5,2% del totale. Dunque, è chiaro che il settore non rappresenta un problema, anzi è una risorsa utile anche per la cattura e sequestro di anidride carbonica e per la produzione di energia pulita”.



“La revisione della direttiva IED sulle emissioni industriali può provocare sul serio la chiusura e il fallimento di tantissime stalle. Rischiando di compromettere la capacità di approvvigionamento alimentare e aumentando l’import da Paesi terzi dove le regole sono meno rigorose di quelle Ue, soprattutto ai fini della sostenibilità ambientale -ricorda Fini-. Fortunatamente, oggi il Parlamento Ue ha fatto un passo importante a tutela e riconoscimento del settore, aprendo la strada a un percorso davvero condiviso sulla transizione green, che ora deve valere per il passaggio al trilogo e per tutti i dossier agricoli aperti”.